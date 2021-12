Voar dentro de um vulcão ativo? Sebastián Álvarez leva-te à 'Casa do Diabo'

Nunca tinha sido sequer tentado. Voar para dentro da cratera de um vulcão e conseguir sair como se nada fosse? Podia parecer impossível aos olhos de todos… mas não para Sebastián ‘Ardilla’ Álvarez . Para tornar o impensável em realidade, são necessários objetivos que valham a pena. Mostrar a beleza do Chile e puxar aos limites o ‘flare’, manobra essencial do voo de wingsuit , levaram Álvarez a perpetuar o seu nome para a eternidade.

Para uma façanha assim, era fundamental encontrar o vulcão perfeito. Tinha de mostrar a incomparável beleza do sul do Chile, visto que Álvarez tem sempre em mente dar a conhecer o melhor do seu país. A cratera tinha ainda de ter um diâmetro específico, que tornasse a manobra possível. Villarrica destacou-se entre os candidatos.

“O vulcão deu-me uma sensação aterrorizante”, confidenciou. Não é caso para menos, Sebastián. Até porque o próprio nome dá arrepios aos mais corajosos. “Os Mapuche [grupo de habitantes indígenas da atual zona centro-sul do Chile e sudoeste da Argentina, incluindo partes da Patagónia] chamam o vulcão de ‘Ruka Pillañ’, que significa ‘a casa do diabo’. Senti que estava a ir direto ao inferno e, ao mesmo tempo, queria experienciá-lo e voar para fora”, recordou Álvarez.

01 O projeto

Antes de Álvarez se atirar do helicópetro, foi necessário calcular se seria sequer possível voar para dentro e fora da cratera. É que, caso as contas não dessem certo, poderia haver a possibilidade de colidir contra a montanha, ou até não conseguir voar para fora do vulcão. Felizmente, tudo bateu certo.

O passo seguinte foi conhecer o vulcão de perto e estudá-lo. Até porque se trata do vulcão mais ativo no Chile, com "vida própria" erupções frequentes. Álvarez não se apressou (o projeto durou um ano) e apenas avançou quando sentiu que o próprio vulcão lhe estava a dar bênção. “Por fim, houve harmonia”, disse.

Sebastián Álvarez entra na cratera do Villarrica © Jean Louis De Heeckeren / Red Bull Content Pool

Já no helicóptero, três aspetos passavam pela mente de Álvarez: o fato, a direção do voo e a velocidade. Após cerca de 500 tentativas de salto, foi então que aconteceu o ideal e 40 segundos depois chegava dentro da cratera. O voo de ‘Ardilla’ durou 3 minutos, que ficarão para a história. A descrição dos que presenciaram diz tudo: “incrível”.

Sebastián Álvarez estudou ao pormenor todos os detalhes para o voo perfeito © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Agora já não há hipótese de voltar atrás! © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool

02 A loucura saudável do "Esquilo" Álvarez

Já te podes ter questionado sobre a alcunha de Sebastián Álvarez… este é o momento em que a explicamos. ‘Ardilla’ em espanhol significa esquilo e é assim que é conhecido este skydiver disciplinado, metódico e criativo. Foi na Força Aérea do Chile que começou a tornar realidade o sonho de voar. Apaixonado por testar os limites, focou-se no voo de wingsuit e desde então que se dedica de corpo e alma aos seus projetos inovadores.

Cada erro pode trazer graves consequências e Álvarez é conhecido entre os amigos próximos como alguém que não comete erros e que, ao mesmo tempo, é dotado de uma 'loucura saudável'. Por isso mesmo é que até pode parecer obsessivo quando analisa um projeto. Mas fá-lo com o objetivo de conseguir controlar cada detalhe, sem tomar riscos desnecessários. A juntar a isso, conseguiu tornar o medo numa vantagem: “O medo é muito positivo. Eu acolho-o, porque faz-me sentir super-ativo e 100 por cento focado. No entanto, tens de gerir a linha ténue entre medo e pânico. Entrar na ‘Casa do Diabo’ foi uma das sensações mais assustadoras, perigosas e estranhas que já tive. Tive de falar com o vulcão primeiro, pois ele faz o que quer, e se eu cometesse um erro podia ter ficado lá.”

03 Vê o voo através do ponto de vista de Sebastián Álvarez

Sebastián Álvarez' Flug durch den Vulkan – POV-Perspektive

04 As fotos do projeto que tornou o 'impossível' em realidade

Todos os detalhes importam © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Foco ao máximo para tentar o impossível © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool Os momentos que antecedem o voo © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool Conseguirias estar assim tão calmo se fosses à 'Casa do Diabo'? © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Tudo a postos... © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool Ajustando o fato de gala © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Sebastián a avaliar o terreno © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool Asas: Check ✔️ © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Dani Román e Sebastián Álvarez saboreiam o momento © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool Olha antes de saltares © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool O momento da verdade © Juan García Prieto / Red Bull Content Pool A rota de voo de Sebastián Álvarez © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool Abrir o paraquedas e missão cumprida © Jean Louis De Heeckeren / Red Bull Content Pool De volta a terra firme © Alfred Jürgen Westermeyer / Red Bull Content Pool Está feito! © Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool

