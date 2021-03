Set the Stage: a viagem de Rita Pombal na dança

Ganhou um Campeonato Nacional de Hip-Hop com um grupo de dança que ajudou a criar e dançou ao lado de célebres nomes da música pop portuguesa. Em entrevista, Rita Pombal, gaiense de 26 anos, retrata o seu percurso e aponta o caminho do futuro da Street Dance.

De onde surgiu o teu interesse na dança e como começaste a dançar?

A minha viagem pela dança começa aos 6 anos com o Ballet Clássico, onde concluí os graus da Royal Academy of Dance até ao Intermédio. Paralelamente, fui praticando outros estilos como Contemporâneo, Dança Moderna e mais tarde Hip-Hop. Quando iniciei as aulas de Hip-Hop, aprendi os diferentes estilos e acabei por me apaixonar. Passou a ser esta a minha prioridade. Na academia que frequentava, criámos um grupo de dança, as “Dance&Motion”, com quem participei em competições coreográficas de Hip-Hop. Tivemos o nosso primeiro momento de glória quando ganhamos o Campeonato Nacional de Hip-Hop 2011 da Federação de Ginástica de Portugal.

Aos 18 anos, mudei-me para Lisboa para estudar na Escola Superior de Dança. Ao fim de um ano, percebi que não me identificava com o curso por não ter Street Dance. Decidi regressar ao Porto, retomar as aulas de Hip-Hop e dos diferentes estilos como Locking, Popping e House na Momentum Dance Studio. Foi aqui que conheci o Max Oliveira e que tive a oportunidade de integrar alguns dos elencos dos espetáculos dos Casinos Solverde, como “Let’s Jazz” e “PortVcale”. No fundo, fazer parte de vários trabalhos na área da dança.

Aos 21 anos, tive vontade de mais e decidi voltar a estudar. Desta vez e para concluir a Licenciatura em Dança, estive no Institute of the Arts de Barcelona, completando a minha formação em vários estilos, como Jazz e Sapateado. Depois de terminar a Licenciatura, fui viver para Londres, onde continuei a frequentar aulas, focadas principalmente em Comercial e High Heels. Em 2019, regresso a Portugal pelas oportunidades de trabalho e castings que iam surgindo, como a tour 2019 do Mickael Carreira e o Concerto 360º do David Carreira no Altice Arena, entre outros.

Quando começaste a dançar achavas que ias fazer da dança a tua profissão?

A minha mãe adorava ver bailados. Isto, aliado ao facto de dançar de forma instintiva ao som da música que tocava, levou a que me inscrevessem no Ballet. O meu pai costuma dizer que a minha mãe não sabia no que se estava a meter quando me levou à primeira aula de dança. Danço há 20 anos, mas profissionalmente apenas à 8. Na minha família, a dança ou qualquer outra forma de expressão artística nunca tinham feito parte do menu de profissões possíveis. Enquanto crescia e durante algum tempo, achei mesmo que ser profissional desta área não era uma possibilidade para mim. Decidi que ia seguir dança no momento da escolha da faculdade e, quando desisti no 1º ano, disse aos meus pais que se não conseguisse trabalho na dança voltava para a faculdade. Uns meses depois comecei a trabalhar nos espetáculos do Max.

Quais os teus estilos preferidos de Street Dance para ver? E quais preferes dançar?

Todos os estilos têm o seu charme, no entanto, se durante as battles não estão a decorrer batalhas de Hip-Hop, encontram-me a ver Breaking. Se não estiver a decorrer nenhuma destas, vou estar no Popping. Para dançar, Hip-Hop. Estou mais confortável, identifico-me com a música, o vocabulário, os grooves e a exploração de movimento.

Quais consideras terem sido os teus melhores momentos na dança?

Os meus melhores momentos na dança foram, sem dúvida, concluir a minha Licenciatura em Dança e a minha participação como bailarina no Concerto 360º do David Carreira, no Altice Arena, em 2019.

Como vês o futuro da Street Dance?

Quando comecei a ter aulas de Hip-Hop, significava que iria aprender todos os estilos que existem, dentro do Hip-Hop, com o mesmo professor. Atualmente, o Locking é ensinado por Lockers, o Popping por Poppers e o Breaking por Bboys/Bgirls. Percorremos um longo caminho, estamos a crescer e hoje o Breaking está incluído nos Jogos Olímpicos. Penso que o desafio está na adaptação à evolução e ao crescimento, não só na indústria da dança, onde aos poucos, há mais trabalho, mas também à quantidade de informação a que o público interessado tem acesso.

Qual é a tua dica para treinar em casa?