Set the Stage: a viagem de Sílvio Ferreira na dança

Sílvio Ferreira, 31 anos, é considerado um dos principais protagonistas do popping em Portugal e é também dos nossos melhores freestylers. Passou por competições internacionais, é professor e não vê limite no que pode vir a fazer na dança. Natural de Barcelos, agora residente em Lisboa, o bailarino conta a sua história na dança e o que esta representa na sua vida.

Hoje, com 31 anos, acredito que tudo de bom que aconteceu na minha vida foi por causa da dança. Desde o momento em que comecei a dançar, tenho viajado, ensinado, aprendido e conhecido novas pessoas, tudo por causa da dança. Isto fez-me perceber o quão preciosa esta forma de arte é para a minha vida.

Comecei a dançar porque adorava, sem nunca imaginar que a dança seria a minha profissão até ao dia de hoje. O interesse veio da curiosidade pela arte e por gostar de música, mas o que começou como um hobby maravilhoso levou-me à aventura de atuar. Ensinou-me como me devo esforçar para conseguir sempre levar as coisas a um ponto mais alto na vida.

