Poucos minutos depois de terminar a grande final do Red Bull Dance Your Style realizada na Praça do Oriente em Lisboa conversámos com Sílvio Ferreira, novo vencedor, para nos contar como viveu este momento.

Não percas esta galeria com as melhores imagens do Sílvio durante a final:

Imagino que tenhas recebido este convite com muito entusiasmo, dado que no último ano as competições e os eventos estiveram suspensos. Um ano praticamente sem eventos presenciais. É muito bom poder voltar a sentir o calor do público novamente, certo?

