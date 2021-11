O que tens que saber na hora de comprar o teu primeiro skate

Estás a pensar comprar um skate, mas não sabes por onde começar? Não te preocupes, todo o skater já passou por isso. Na verdade, a escolha é simples: vai precisar de um shape, um par de trucks, rolamentos, lixa, parafusos de base e rodas. Ainda está a descobrir este universo? Então presta atenção a estas dicas para fazeres esse amor à primeira deslizar na perfeição.

Escolhe a loja certa

Uma skateshop muito típica © Divulgação

Para comprares um skate, vai a uma loja especializada. Foge daquelas lojas de brinquedos ou do shopping onde juntam diversos desportos num único lugar. Isto é muito importante, pois numa skateshop vais encontrar exatamente o que queres e precisas, assim como as pessoas com a experiência necessária para te guiar por todo o processo de escolher um skate.

Tenta comprá-lo numa loja da sua região, pois isto conectar-te com a "cena" local, mantendo-te informado sobre as novidades.

Sim, o tamanho importa

Diferentes tamanhos de skate © Divulgação

Escolhe um skate de um tamanho que se encaixe melhor no tipo de modalidade que queres fazer, seja na rua, na transição ou na ladeira. O teu tipo de skate preferido pode não funcionar para o que queres fazer com ele.

Shape

A importância do tamanho do shape © Howcast

Skaters que curtem andar na rua com mais frequência provavelmente vão usar um shape de 7,5 a 8 polegadas de largura. Já alguém que gosta de andar em piscinas, bowls e skateparks deve usar um skate de 8 polegadas para cima. Se ainda não tens um tipo de terreno específico, é recomendável começar com um shape de 8 polegadas de largura por 30 de comprimento.

Rodas

Diferentes medidas de rodas © Divulgação

As rodas de quem anda de skate na rua geralmente são menores do que as rodas de quem anda no skatepark, pois são mais leves e respondem mais rápido, facilitando as manobras de flip. As rodas medem-se em milímetros, e um bom tamanho de roda para andar na rua é de 49 a 53 mm.

Para andar na transição ou no vertical, deves optar por uma roda com um tamanho entre 54 e 60 mm. Rodas maiores têm mais área de contato com a superfície, permitindo maior velocidade e aderência para aéreos e carvings.

Trucks

O tamanho do truck © Divulgação

O que determina o tamanho dos trucks que vais usar é o shape que escolheste. Certifica-te de que o "prisioneiro" (parafuso do truck onde são presas as rodas) não ficará para fora do shape (vê na imagem acima). Para um shape padrão de 8 polegadas, por exemplo, o tamanho máximo de um truck é de 149 mm.

A forma do shape

Diferentes tipos e formas de shape © Divulgação

Os skates podem ter diversas formas e isso geralmente é confuso no início. Mas, após comprares o teu primeiro skate, podes começar a experimentar diferentes tipos de shapes até encontrares um que se adeque melhor às tuas preferências. Os skates antigos e cruisers podem vir depois para te divertires, mas começar com um skate convencional trará mais possibilidades, desde passear num bowl até executar manobras de solo básicas.

Os concaves são as laterais curvadas do corpo do shape, parte entre o tail (traseira) e o nose (bico). Alguns skaters preferem que esta parte seja mais envergada, para agilizar girar o skate com maior facilidade. Mas não existe certo nem errado, cada um com a sua preferência.

Desenhos não importam

Não te importes tanto com o desenhos © Indestructables.com

Se queres preservar os gráficos do teu skate em vez de testar todo o teu potencial em cima do carrinho, deixa-o pendurado na parede da sala. Os desenhos nos shapes geralmente são fixes, mas vão desaparecer, ao contrário das habilidades que vais ganhar em cima do skate.

Se ainda não sabes ao certo qual o tipo de skate que deves comprar, não te preocupes demais. É preciso algum tempo até teres habilidades suficientes para sentir as pequenas diferenças. Continua a andar de skate, experimenta novos tipos e diferentes shapes e, com certeza, irás encontrar a combinação perfeita para o teu estilo.

Descarrega a app da Red Bull TV e tem acesso a todos os nossos vídeos! Disponível na App Store e na Play Store .