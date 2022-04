Os drops de skate mais incríveis do mundo

Superar desafios tem um valor imenso pra um skater. Por isso, Ryan Sheckler provou ter muita coragem, na sua última passagem pelas ruas do Taiwan, em 2020. Durante as gravações do filme “You Good”, o californiano impressionou com o seu tail drop numa transição enorme, estreita e rápida, numa ponte chinesa. Também terias coragem?

Superar desafios tem um valor imenso pra um skater. Por isso, Ryan Sheckler provou ter muita coragem, na sua última passagem pelas ruas do Taiwan, em 2020. Durante as gravações do filme “You Good”, o californiano impressionou com o seu tail drop numa transição enorme, estreita e rápida, numa ponte chinesa. Também terias coragem?

de um helicóptero a cair numa rampa e a importante introdução do Big Air nos X Games. Danny ficou nas bocas do mundo em 2005, quando saltou sobre a Muralha da China.

Danny Way tem um currículo extenso com recordes de altura (1997) e velocidade (2009), um drop de um helicóptero a cair numa rampa e a importante introdução do Big Air nos X Games. Danny ficou nas bocas do mundo em 2005, quando saltou sobre a Muralha da China.

na Estaiadinha, que fica situada no coração de São Paulo. Com uma pista de 3 metros de largura e a 45 metros do chão, Sandro Dias completou um backside air histórico e viu os carros a passar debaixo dos seus pés. A missão do hexacampeão mundial tem um mote: adrenalina.