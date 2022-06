Uma viagem pela história do skate em 5 vídeos

Aqui tens uma aula de história do skate. O documentário reúne seis ídolos que, quando adolescentes, formaram a famosa equipa da Powell Peralta, ao lado do campeão mundial Stacy Peralta. O craque abandonou as competições para se dedicar à

, que se tornou a mais famosa equipa de skate do mundo, com Tony Hawk, Steve Caballero, Tommy Guerrero, Lance Mountain e Mike McGill. Excluído do sistema e com muito amor pelo skate, o grupo relata detalhes do que viveu durante a época. Mal sabiam que iriam ser referências para todas as gerações.