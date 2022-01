Viaja de skate pelo mundo sem sair de casa

para animar o espírito! E que tal juntar isso a explorar novos sítios pelo mundo? Podes fazê-lo ao mesmo tempo que comes pipocas no sofá. Aqui tens algumas escolhas que prometem prender o teu olhar ao ecrã. É só carregares no play para assistir.

Já que temos de ficar por casa nestes tempos, nada melhor do que ver uns filmes e vídeos de skate para animar o espírito! E que tal juntar isso a explorar novos sítios pelo mundo? Podes fazê-lo ao mesmo tempo que comes pipocas no sofá. Aqui tens algumas escolhas que prometem prender o teu olhar ao ecrã. É só carregares no play para assistir.

Já alguma vez pensaste em juntar as tuas amigas e partirem à aventura numa skate trip pela Europa? Pois bem, Alexis Sablone, Nora Vasconcellos, Samarria Brevard e Lacey Baker tiveram precisamente essa ideia e concretizaram-na. O sítio escolhido foi o nosso belo Portugal, onde aproveitaram para explorar a beleza e os parques de skate. Prometido está diversão e manobras brilhantes, também com interação das atletas junto da população local, que até serviu de inspiração.

e Murilo Peres tinham esse sonho e conseguiram realizá-lo. A dupla fez história com uma sessão única diante de alguns dos maiores monumentos da arquitetura moderna, do Museu de Arte Contemporânea de Niterói ao Congresso, em Brasília. Ambos palco para

Para os mais distraídos, estes dois países da América do Sul são palco de algumas das mais belas paisagens e maravilhas do mundo, incluindo o Machu Picchu. Quem diria que estas paisagens eram potenciais locais para andar de skate? Milton Martinez, Madars Apse, Thaynan Costa e Angelo Caro provaram isso mesmo ao embarcarem numa viagem pela antiga estrada que ligava os dois países.

