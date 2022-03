Fink e Chumbo: a amizade que nasceu nas ondas gigantes

Chumbo, um dos melhores do mundo nessa matéria. O objetivo principal foi poder enfrentar as montanhas de água da Nazaré, algo que parecia impossível de skimboard. É esta a história que vais poder ver em

têm em comum mais do que o primeiro nome. Os dois surfistas naturais do Rio de Janeiro têm também uma personalidade muito parecida, amam o mar e passam a vida em cima das pranchas. Fink é campeão mundial de skimboard e tornou-se

sem ser de nacionalidade norte-americana - estava acostumado a surfar ondas pequenas à beira-mar, tradicionais do seu desporto. Pelo contrário, a vida de Chumbo sempre foi a das ondas gigantes, acima dos 20 metros de altura. "O Chumbo dava sempre a dica para começarmos a surfar juntos e foi natural começar a apanhar uns mares maiores com ele", disse Fink.

