Há uma razão pela qual a App Strava é usada por bilhões de atletas em todo o mundo - e não, esta não serve apenas para treinos parciais e/ou rivalidades de segmento. Conversámos com três atletas profissionais - e utilizadores da aplicação - para descobrir como podemos tirar o máximo proveito dela para atingirmos os nossos objetivos. Sabe como

O segmento "explorar" da App permite que vejas diversos percursos numa área nova, afirma o ultrarunner Tom Evans. Este recurso é também usado pelo atleta da Red Bull e triatleta da GB Gordon Benson que recomenda o seu uso ao pedalares num lugar desconhecido: “Naturalmente, podes percorrer percursos já criados e, desde que as pessoas que disponibilizaram essas rotas não tenham um perfil privado, podes ver onde foram. Isto abre novas opções, que podes transformar em arquivos GPX e enviar para o teu relógio. "

“Strava é uma ótima forma de te envolveres com a comunidade dos amantes de bicicletas”, diz a ciclista profissional Lizzy Banks, e Benson concorda: “Presta atenção ao que os outros à tua volta estão a fazer pois podes encontrar atividades de grupo ou um clube local; se fazes muitas vezes o mesmo percurso e te apercebes de que outras pessoas fazem a mesma coisa, essa pode ser uma forma de encontrar novos companheiros de treino. "

