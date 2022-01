Ondas intermináveis? Aqui estão as mais longas do mundo

Sabias que para além das ondas grandes, como na Nazaré, existem também ondas longas? Atenção: não confundir. As que aqui falamos não se destacam em metros de altura, mas sim porque podem chegar até aos 10kms de comprimento. Também entram no leque de desafios ambicionados pelos melhores surfistas. No entanto, nem sempre são fáceis de encontrar. Por isso mesmo, aqui estão as mais famosas para que as coloques na tua lista de futuros objetivos!

01 Skeleton Bay, Namíbia

Namíbia © Allen Van Gysen/ SurfingMagazine.com

De maio a outubro. Marquem no calendário! É este o período em que normalmente acontecem alguns dos tubos mais longos do mundo, na Namíbia, com ondulações grandes de sudoeste. São precisos vários fatores estarem alinhados para proporcionar ondas deste comprimento, mas quando acontece é um espetáculo por si só. São muitos os sul-africanos que viajam até lá para apanhar estas ondas.

02 Chicama, Peru

Um dia com mar grande em Chicama © Enrique Cuneo/Red Bull Content Pool

4kms de onda! Sim, leste bem. Chicama, perto de uma pequena vila de pescadores no norte do Peru, é conhecida por ter uma das ondas mais longas do mundo. Para que chegue a essa extensão, é necessária uma ondulação de sul-sudoeste. Se pensas em apanhar uma onda destas, é melhor alugares um barco para te trazer de volta ao pico.

03 Pavones, Costa Rica

A perfeição interminável de Pavones © Cássio Carvalho

Pequena cidade no sul da Costa Rica, do lado do Pacífico, Pavones acolhe algumas das melhores e mais longas ondas da América Central. O facto de ser tão remota permite que não esteja inundada por multidões de surfistas, o que a torna ainda mais paradisíaca. Caso haja uma boa ondulação vinda de sudoeste, este point break dá ondas para a esquerda com algumas centenas de metros.

04 Jeffrey’s Bay, África do Sul

Carissa Moore acelera na onda mais comprida do mundo © Trevor Moran

Para além de ter o epíteto de ser uma das ondas mais longas, Jeffrey's Bay conta também com a façanha de ser, muito provavelmente, uma das cinco melhores ondas de todo o mundo. Não é por acaso que está no Circuito Mundial. Paredes longas e rápidas, tubos e rampas... este pico oferece de tudo. Cuidado é com os tubarões brancos que podem aparecer por lá. Por isso é que Jeffrey's Bay não é aconselhada para 'rookies'.

05 Raglan, Nova Zelândia

A esquerda de Raglan também tem uma extensão invejável © Screenshot / Red Bull

A cidade de Raglan foi catapultada para a fama devido ao filme de surf ' Endless Summer ', de 1965. É também considerada a onda mais longa da Nova Zelândia. Manu Bay é o pico que mais contribuiu para a fama. Num dia épico, a onda vai de Indicators - o pico mais distante - até Whale Bay e acaba em Manu Bay.

06 Superbank, Austrália

O teatro dos sonhos: Gold Coast © Andrew Shield

Coolaganatt, no extremo sul da Gold Coast, conta com uma das ondas mais consistentes do planeta. As melhores ondulações, que até são normalmente provocadas por ciclones, levam-te a surfar de Snapper Rocks até Kirra, numa onda épica de 1,5kms. Mas, atenção: as pernas têm de aguentar!

07 Pororoca, Brasil

As linhas infinitas no rio Amazonas © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Duas vezes ao ano. São estas as possibilidades que tens para surfar esta onda no rio Amazonas. Quando as marés estão alinhadas, surge uma onda de rio rápida e também perigosa, que pode chegar aos 3,5 metros de altura. Não é recomendada para todos. Com técnica, equipamento e equipa de apoio adequados, há a possibilidade de surfar a onda até 10kms. O recorde de onda mais longa surfada em Pororoca foi de 12,5kms, com duração de pouco menos do que 40mins.

