O Circuito Mundial de Surf está já aí e vem cheio de novidades

Começa já neste fim de semana o Circuito Mundial de Surf e são várias as novidades neste ano. A WSL vai implementar uma regra inédita, com vista a agitar as coisas. Fica a saber aqui um pouco mais sobre aquilo que vai acontecer na elite do surf em 2022.

01 📅 O calendário

Tal como no ano passado, tudo começa em Pipeline, tida por muitos como a onda mais icónica do planeta. A etapa havaiana era tradicionalmente realizada em dezembro e fechava a época, mas foi alterada para janeiro a pedido dos surfistas, já que o mar está melhor e as ondulações mais constantes no início do ano.

Inédito é também o facto de que o calendário masculino e feminino será exatamente o mesmo. Serão dez etapas até que os cinco melhores avancem para a disputa da WSL Finals, que novamente terá lugar em setembro, em Trestles, na Califórnia.

As principais novidades do calendário são as etapas de El Salvador- em estreia - e da Indonésia. 24 anos depois, a esquerda perfeita de G-Land está de regresso ao topo do surf. Saquarema, no Rio de Janeiro, também está de volta ao calendário, em junho.

DATA EVENTO LOCAL 29/1 a 10/2 Billabong Pro Pipeline Banzai Pipeline, Havai 11 a 23/2 Hurley Pro Sunset Beach Sunset Beach, Havai 3 a 13/3 MEO Portugal Pro Peniche, Portugal 10 a 20/4 Rip Curl Pro Bells Beach Bells Beach, Austrália 24/4 a 4/5 Margaret River Pro Margaret River, Austrália 28/5 a 6/6 Quiksilver/Roxy Pro G-Land G-Lang, Indonésia 12 a 20/6 Surf City El Salvador Pro El Salvador 23 a 30/6 Oi Rio Pro Saquarema, Brasil 12 a 21/7 Corona Open J-Bay Jeffreys Bay, África do Sul 11 a 21/8 Tahiti Pro Teahupoo, Tahiti 8 a 16/9 Rip Curl WSL Finals Lower Trestles, EUA

02 🌊 Uma regra inédita

Há novidades no formato do campeonato. Depois das primeiras cinco etapas, haverá um corte no número de atletas. Assim, no masculino, apenas 24 dos 36 surfistas avançam para a segunda metade da temporada. Os restantes serão eliminados e irão disputar o Challenger Series, a partir de setembro, de forma a tentarem manter-se entre a elite no próximo ano. Relativamente ao feminino, serão 12 das 18 atletas a seguir em frente.

O objetivo é que as cinco etapas decisivas do ano possam acontecer de forma mais rápida nos dias de melhor ondulação. Assim, é bom que os surfistas comecem o ano com tudo, visto que um mau arranque pode ditar o afastamento da competição logo a meio.

03 🏄‍♂️ Os favoritos

Ítalo Ferreira

Primeiro campeão olímpico de surf, Ítalo Ferreira volta a entrar como um dos favoritos ao título em 2022, que até já conquistou em 2019. A preparação do brasileiro passou por apanhar as ondas de Fernando Noronha e muito levantamento de pesos nas férias. A meta traçada passa por voltar a sentir o sabor de ser campeão mundial.

John John Florence

É o regresso de John John Florence, após finalmente livrar-se das lesões que o têm atormentado nos últimos anos. Nas palavras do próprio, o havaiano está a 100% e as etapas de Pipeline e Sunset irão servir para provar isso mesmo, onde pode aproveitar também o fator casa.

Gabriel Medina

Tricampeão mundial, Gabriel Medina ficou na liderança do ranking durante todo o ano de 2021 e comprovou o domínio na WSL Finals, onde derrotou Filipe Toledo. No entanto, o brasileiro ficará de fora em Pipeline, porque decidiu cuidar da saúde física e mental. Ainda assim, sabemos que se regressar a tempo será um forte candidato ao título.

Filipe Toledo

Filipe Toledo deu luta até à última bateria em 2021, onde só saiu derrotado por Gabriel Medina na WSL Finals, em Testles. Neste ano, Filipe vai poder 'vingar-se' e terá novamente a final em casa, já que vive na praia localizada em San Diego

04 🏄‍♀️ As favoritas

Carissa Moore

Sem surpresa, a pentacampeã Carissa Moore é novamente favorita ao título. A havaiana tem todos os ingredientes: forte nos tubos, manobras extremamente agressivas e até arrisca nas manobras aéreas. É muito elevada a probabilidade de que volte a vencer o troféu.

Caroline Marks

No ano passado, Caroline Marks ficou a um passo de se qualificar para a WSL Finals. Apesar do sexto lugar no ranking, posiciona-se como uma das favoritas em 2022.

Tatiana Weston-Webb

A brasileira foi vice-campeã mundial na temporada passada e nota-se claramente a evolução que tem a cada ano que passa. Excelente surfista de tubos, parte para este ano com a vantagem de que há um maior número de etapas em ondas tubulares.

