As dicas do Carlos Burle para apanhares ondas maiores

A confiança emocional vem da confiança no corpo. Se te preparas fisicamente, estás consequentemente a preparar-te emocionalmente, porque aprendes que consegues aguentar um desafio mais difícil. "A preparação física ajuda-te a ter confiança, dá maior tranquilidade para apanhar ondas maiores. As ondas maiores podem desafios mais complicados, mas se aprenderes o limite do teu corpo, se estiveres preparado para aguentar, isso acalma-te", disse Burle.

"Eu gosto de treinos cardiovasculares. E o ideal é que sejam feitos na água. Exercícios de natação na piscina e introdução de apneia para aumentar a capacidade pulmonar. A força e os alongamentos são importantes, mas é fundamental estar com a respiração pronta para as condições mais complicadas."

Como estar pronto para levar na cabeça com as ondas gigantes da Nazaré? O nosso surfista mostra.