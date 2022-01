Justine Dupont quebra mitos no surf de ondas grandes

, assim como o troféu de Melhor Onda do Ano, com um tubo que pegou em Jaws, no Hawai.

Títulos e reconhecimento não faltam no palmarés de Justine. A francesa é também porta-estandarte da revolução do surf feminino de ondas grandes . Apesar de ver a sua forma de surfar agressiva a ser, por vezes, comparada às performances masculinas, Justine reitera que surfar não é uma questão de género. "Não compararia as habilidades e capacidades entre homens e mulheres para surfar ondas grandes. Diria que cada pessoa tem as suas próprias habilidades e cada um é capaz de surfar até ao seu próprio limite. Tem que ver com habilidade individual, não com género", diz.

