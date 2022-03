A aventura de Lucas Fink a desafiar as ondas gigantes da Nazaré

Lucas Fink apaixonou-se pelo skimboard aos 7 anos. Desde as areias de Leblon (Rio de Janeiro) até às melhores ondas de maré baixa do planeta, este fenómeno tornou-se no primeiro não-americano campeão mundial . Mas isso não era suficiente. Lucas Fink chegou mais longe e mais alto: um caminho que culminou nas ondas gigantes da Nazaré. É esta a história que podes ver em Skimboard Nazaré , o novo filme da Red Bull TV .

Surfar ondas gigantes não era necessariamente um sonho para Fink, mas tornou-se realidade também por causa da amizade com Lucas Chumbo, um dos melhores surfistas de ondas grandes do mundo. O filme demonstra a história desta aventura nas 'bombas' de mais de 20 metros e numa prancha sem quilhas.

Lucas Fink © Victor Eleutério Costa / Red Bull Content Pool

Quando Lucas Fink começou o seu trajeto, o skimboard profissional no Brasil ainda não era uma realidade. "Era como se tivesse arbustos altos na minha frente, e eu a tentar encontrar um caminho. Se Deus quiser, muitas pessoas virão atrás de mim", diz Fink.

Foram anos de luta para conquistar o título mundial. Lucas Fink ficou muito perto de o conseguir em 2018, quando ficou em segundo lugar, no ano anterior à sua conquista. Após chegar ao topo do mundo do skimboard, surgiu a oportunidade para se dedicar às maiores ondas do mundo, ao lado do amigo Lucas Chumbo. "Não faz muito sentido, na prática, surfar uma onda rápida e grande numa prancha sem quilhas. Mas para mim é exatamente o que faz sentido", explicou Fink.

Esta saga começou com o próprio Fink a pensar que era uma loucura. As primeiras experiências em ondas de grandes dimensões foram na costa brasileira, até ganhar confiança para desafios maiores. "A Nazaré não era necessariamente um lugar que me apetecia", admitiu Fink sobre as montanhas de água portuguesas. Mas Lucas Chumbo deixou o propósito claro: "É na Nazaré que a história é feita", destacou.

O skimboard é a forma mais louca de me expressar Lucas Fink

Em concordância com o amigo, Fink preparou-se muito para enfrentar o grande desafio de surfar as montanhas de mais de 20 metros na Nazaré. Mas para isso, precisava aprender a trabalhar em equipa, pois quando era muito jovem, deixou para trás o futebol em busca de um desporto individual. "Odiava perder por conta dos meus colegas, queria um desporto em que a responsabilidade fosse só minha", afirmou.

Lucas Fink a dropar numa bomba na Nazaré de skimboard © Victor Eleutério Costa / Red Bull Content Pool

No surf de ondas grandes, voltou a ter de trabalhar em equipa, visto que um surfista tem de puxar o outro com o jet-ski. Para além disso, tem de o resgatar depois da onda para o tirar da zona de impacto. "O tow-in é bem mais sério. Não é só a onda da vida do teu colega que está em jogo, é literalmente a vida dele", disse.

Após passar por todos esses desafios, Lucas Fink estava preparado. A 8 de dezembro de 2021, Fink apanhou aquela que pode ser considerada como a maior onda já surfada de skimboard. "A partir do momento em que soltas a corda, és tu e o oceano", referiu. No caso dessa onda, era Fink e um oceano numa onda com aproximadamente 20 metros de altura. É isto que vais podes ver no filme. A história de alguém a concretizar o sonho de criança.

