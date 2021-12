Afinal, como é que se mede uma onda

Que tamanho teria a maior onda "surfável" do planeta? Não precisamos recuar muito no tempo para a marca dos 24 metros estar fora do imaginário de todos. Agora, já é uma realidade na mítica Nazaré e há mesmo quem deseje a tão ambicionada onda de 30 metros. Os anuais Red Bull Big Wave Awards , promovidos pela WSL, contribuíram para o crescimento do prestígio do surf de ondas gigantes . É preciso preparação, talento e vontade... mas há outro fator crucial: a calculadora.

No entanto, nem a calculadora está imune ao drama. A polémica estalou em 2020 quando a francesa Justine Dupont esteve a centímetros do recorde de maior onda surfada por uma mulher (22,4 metros da brasileira Maya Gabeira, também na Nazaré). Justine discordou do comprimento dado à onda e justificou-se com a altura das duas surfistas e a posição dos fotógrafos. A WSL viu-se, assim, forçada a divulgar um documento no qual explicou todo o processo de medição. "Os conjuntos de dados de vídeo e foto são limitados e incompletos", admitiu a própria WSL.

Justine Dupont na maior onda da sua vida, na Nazaré © Rafael G. Riancho / Red Bull Content Pool

Nem na comunidade científica parecem haver certezas sobre a marca. "Não concordei com o método que eles usaram pra definir a crista e a cava da onda. Se erras onde está a crista e a base, destróis o método", disse Douglas Nemes, oceanógrafo e especialista em mecânica de ondas.

As escalas de medição

Existem algumas escalas supostamente oficiais para medir tamanho de ondas. Uma delas é a escala havaiana , cuja medição é por trás, ou seja, a altura é metade do que é quando vista pela frente, na escala dita normal. Esta escala tem tanta importância que o site "Surfline" até tem opção para personalizar a previsão para ela.

Kai Lenny durante ondulação histórica em Nazaré © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Há quem não concorde com a escala havaiana. "É uma lenda urbana. Um metro no Brasil é um metro nos Estados Unidos", defende Douglas Nemes. Cada centímetro é crucial para os surfistas de ondas gigantes. Em 2017, Rodrigo Koxa ficou mundialmente conhecido com a sua onda de 24,38 metros, na Nazaré, a maior onda já surfada.

Nós fazemos isto por amor e não por um número Lucas 'Chumbo' Chianca

Medidor oficial do Gigantes da Nazaré , Douglas Nemes revelou que o melhor método para medir ondas é encontrar pontos de referência nas fotos e vídeos: o surfista é o principal. "A única referência de uma pessoa numa onda é a dela mesma, quem está a surfar. A partir daí, tens uma decomposição dessa altura, pois o surfista não fica ereto na onda. Eu uso o ângulo de joelhos e quadril para encontrar uma escala de medida para aquela onda. Transformo cada pixel numa unidade de medida, com referência ao surfista.". É ainda necessário calcular a crista e a base, de forma a chegar ao número aproximado do tamanho.

Justine Dupont - onda gigante na Nazaré

Em média, o processo demora 2h. No entanto, pode ser condicionado por fatores como qualidade de imagem, ou posicionamento do fotógrafo. "Na Nazaré, é mau quando o fotógrafo fica muito alto, pois a base da onda fica praticamente reta", diz Douglas. Quando a fotografia tem má qualidade, a onda acaba descartada. "Nos campeonatos que avalio, temos quase 45 por cento de desqualificações porque não dá para ver as referências."

Lucas Chumbo , finalista da categoria de Maior Onda de Tow-in no Red Bull Big Wave Awards 2021, já teve o infortúnio de sofrer com este processo de cálculo. Em outubro de 2020 surfou uma onda gigante, mas consideraram que não tinha surfado até à base da mesma e ficou então em quinto lugar. "Foi a maior onda da minha vida com certeza, e poderia ser a maior onda mundo”, lamentou Lucas, ao discordar da decisão.

"Pessoalmente, avalio mais a performance. Nunca pensei 'quero a maior do mundo', mas se ela vier ao meu encontro, vou surfá-la. Agradeço a todos os cientistas que medem as nossas ondas, só espero que a tecnologia melhore e que haja mais precisão. É difícil trabalhar com estas medições indefinidas”, concluiu Lucas.

