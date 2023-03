7 apps de surf que precisas de ter no telemóvel

A tecnologia e a evolução da internet trouxeram grandes benefícios para o surf. Hoje, é possível ter acesso a informações sobre as ondas antes mesmo que elas apareçam no horizonte. Imagina saíres de casa antes do sol nascer, rumo àquele swell de ondas um pouco distante sem teres a mínima ideia das condições do mar...

Agora, podes acompanhar uma câmara em direto do outro lado do planeta. Além da previsão de ondas, as apps trazem também os filmes, notícias, treinos, jogos e tudo que podes imaginar relacionado ao surf. Fizemos uma lista para acompanhares o que há de melhor nas lojas virtuais.

Surfline

A Surfline tem ajudado surfistas a encontrar as melhores ondas desde 1985, inicialmente apenas com relatórios. Hoje, a app dá acesso às informações de uma equipa de meteorologia que prevê ondas em todo o mundo. É a previsão oficial da Liga Mundial de Surf (WSL) e oferece dados de ondulações próximas da costa e uma rede global de repórteres faz atualizações diárias. São mais de 300 câmaras de alta definição a transmitir em direto imagens de praias e ondas, 24 horas por dia. É uma das favoritas do mestre das ondas grandes Carlos Burle .

Adriano de Souza a surfar ao pôr do sol © Ryan Miller

Surfmappers

É a app que une os fotógrafos aos surfistas. Se fizeste uma sessão e viste que havia alguém na praia a fotografar, procura as tuas fotos na app. Há muitas possibilidades das imagens estarem por lá. A app permite que navegues pelas sessões de surf nos principais swells do mundo. É possível também agendar sessões exclusivas com algum fotógrafo, no lugar e horário que quiseres.

Red Bull TV

A Red Bull TV tem centenas de horas de filmes, vídeos e séries não apenas de surf, mas de diversos outros desportos, dança e música. E com legendas em português. Basta clicar e ver. Conhece a história de grandes atletas e viaja até aos lugares com as melhores ondas do mundo.

+ Vê "Coultwater Journal", disponível na Red Bull TV, filme que te leva aos swells mais gelados do mundo.

43 min Coldwater Journal Acompanha o surfista e cineasta Ben Weiland na sua jornada de uma década a explorar as áreas costeiras mais geladas do planeta.

WSL

A app da liga mundial de surf talvez seja a mais conhecida desta lista. Tem transmissões em direto das etapas do circuito, notícias, e conteúdos diversos, além do Fantasy da temporada. A vantagem da app é que podes criar alertas para os eventos em direto e seguir os teus surfistas favoritos. Assim, mesmo com o fuso horário, não vais perder aquela bateria que tanto esperavas.

Broou

Não é apenas mais uma app de previsão de ondas. É também uma comunidade do surf que se atualiza frequentemente. A Broou também mostra como está a condição do mar em tempo real por meio de informações dos próprios surfistas que já estão na praia. Com um clique, tens acesso à previsão das ondas e do tempo para os próximos cinco dias e podes ver o feed de informações com tudo o que é partilhado pela comunidade.

Previsão Broou © broou

Surf Injury Data

EstÁ mais relacionada com a pesquisa, mas tem grande importância para o futuro do desporto e da ciência. Foi criada por um grupo de médicos ligados à medicina do surf para ser uma plataforma de registo, pesquisa, estatísticas e métodos de prevenção de problemas relacionados com o surf em todas as suas modalidades. As informações registadas compõem estatísticas que podem ser vistas por praticantes, atletas, professores e profissionais de saúde, que geram orientações e procedimentos relacionados à melhoria do surf.

True Surf

A app faz jus à tradução do nome: surf de verdade. É a experiência de jogo mais parecida com a realidade do desporto. Poderás escolher personagens verdadeiras, em mares reais e com as condições do mar no momento. Neste jogo, é possível evoluir o teu surfista, bem como montar o teu próprio 'quiver'. Perfeito para perder algumas horas quando o mar está flat ou quando não dá para ir à praia.

