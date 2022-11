🌊 Começou a temporada das ondas gigantes na Nazaré. O canhão da Praia do Norte recebeu, no início de novembro, a primeira ondulação de respeito da temporada, e surfistas de ondas grandes de várias partes do mundo viajaram até Portugal para aproveitar as suas montanhas de água. Está aberta a temporada e aqui ficas a saber tudo o que não podes perder.

📅 Duração da temporada

A temporada da Nazaré decorre durante todo o inverno. As primeiras ondulações começam a entrar normalmente no fim de outubro e podem ir até meados de março, início da primavera. Neste ano, especialmente, o verão estendeu-se um pouco. Por isso, a primeira grande ondulação só entrou no início de novembro. Ainda assim, serão quatro meses repletos de oportunidades para ver ondas gigantes por lá.

Pin drop duplo © Bruno Aleixo

👀 Quem são os nomes a ter em conta?

Lucas Chumbo é um dos craques na Nazaré. Desafia sempre os limites quando se trata de defrontar as maiores ondas do mundo. Além disso, o Lucas não só apanha as maiores, como mostra um surf agressivo, com manobras inovadoras, até aéreas mesmo em ondas com mais de 20 metros. É talvez quem melhor conhece as ondas da Nazaré. Precisamente por isso, foi campeão do Tow Surfing Challenge 2020 e 2021 , ao lado de Kai Lenny .

"Nada como chegar à Nazaré com um swell destes: mais de 15 metros e a equipa a começar a temporada com chave de ouro. A Nazaré é onde me sinto em casa e ter minha equipa dentro de água é 'animal'", disse Lucas depois do primeiro dia de surf da temporada.

Pedro Scooby e Lucas Fink também são dois nomes a ter em conta. Scooby está com o foco total na temporada. Agora bicampeão mundial de skimboard, Lucas Fink quer subir o nível depois do que fez na temporada passada, quando surfou uma onda incrível de skimboard na Nazaré.

+ Vê no Skimboard Nazaré a saga do Lucas Fink na Nazaré

28 min Skimboard Nazaré Lucas Fink, campeão mundial de skimboard, enfrenta o maior desafio da sua vida: descer as montanhas de água da Nazaré com a sua pequena prancha sem quilhas.

Também há Sebastian Steudtner, é lógico. Foi ele quem bateu o recorde de maior onda surfada da história, com uma bomba de 26,21 metros no dia 29 de outubro de 2020 na Praia do Norte. O alemão é sempre alguém para ter em atenção.

Justine Dupont tem vindo a destacar-se cada vez mais, com muitos dos prémios a cada temporada pela sua incrível performance. E ela quer bater o recorde mundial , que está nas mão de Maya Gabeira com uma onda de 22,4 metros. Será este ano?

🏆 Campeonatos e Prémios

Lugar em pé só na Nazaré © André Botelho

Todos os anos, a WSL realiza o Tow in Surfing Challeng , a etapa única do mundial de tow-in organizado pela entidade. A janela de espera acontece entre 15 de novembro e 31 de março. A organização fica de olho nos mapas de previsão de ondas e emite um sinal de alerta alguns dias antes do evento ter lugar. Os atletas são convocados a participar e têm poucos dias para chegar.

Gigantes de Nazaré também é um importante evento realizado nas monstruosas ondas da Nazaré. A janela de espera também é de novembro a março.

Além dos campeonatos, Nazaré é um importante palco para os atletas surfarem as maiores ondas do mundo e tentarem um espaço no Guinness World Records e ganhar uma das categorias do Red Bull Big Wave Awards , os 'óscares' das ondas grandes.

+ Mergulha na vida da Justine Dupont ao ver o filme À La Folie

33 min À la folie Aperta o cinto para a viagem da tua vida, ao seguires a Justine Dupont durante uma temporada incrível de ondas gigantes.

Descarrega agora a app da Red Bull TV e tem acesso a vídeos, filmes e séries!