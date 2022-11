A preparação do Lucas Chumbo para as ondas gigantes da Nazaré

e no ajuste dos equipamentos para que tudo esteja na perfeição. No fim de contas, não é tarefa fácil desafiar ondas com mais de 20 metros de altura. O que faz, especificamente, o surfista brasileiro para ficar preparado para esta missão todos os anos?

Dois meses antes de rumar à Nazaré, Lucas Chumbo intensifica a preparação física. Isso significa que treina uma a duas vezes diariamente. Sim, todos os dias. Estar com o corpo preparado dá a confiança necessária para desafiar as 'montanhas' enormes de água com menor risco de se lesionar.

A preparação mental começa com a preparação física. Estar com os índices físicos ao melhor nível e em forma resulta também em conforto emocional. Faz parte do processo de construção da confiança necessária para desafiar as ondas gigantes. O apoio de atletas mais experientes, como