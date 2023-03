Teresa Bonvalot compete em 'casa' nas ondas de Supertubos

é um dos nomes de destaque da competição, naquela que será a terceira prova consecutiva da surfista portuguesa no CT, após as participações havaianas em Pipeline e Sunset Beach.

Com 16 surfistas no lote feminino e 32 na categoria masculina, a primeira ronda contará com três surfistas na água em cada bateria. Teresa Bonvalot integra o primeiro heat do lado feminino e terá como adversárias Tyler Wright (AUS) e Bettylou Sakura Johnson (HAW). Com duas etapas já disputadas na temporada, o ranking feminino é liderado por Carissa Moore (HAW), com Molly Picklum (AUS) e Tyler Wright (AUS) a completarem o pódio. Na classificação masculina, o australiano Jack Robinson está na frente da tabela, seguido pelos brasileiros Felipe Toledo e João Chianca.