Caitlin Simmers vence etapa de Supertubos da Liga Mundial de Surf

A praia de Supertubos, em Peniche, foi palco dos melhores surfistas do mundo, ao longo da última semana. No ano de estreia na Liga Mundial de Surf (WSL, World Surf League) - foi apenas a terceira etapa da californiana na elite -, a jovem Caitlin Simmers conquistou o MEO Ripcurl Peniche Pro, aos 17 anos de idade.

