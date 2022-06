FTW Esports vence o Take #2 da Retake

Foi no passado dia 4 de junho que se deu por finalizado o Take #2 da OMEN WGR Retake, que viu a equipa da FTW Esports ser coroada campeã dentro do servidor. O triunfo da FTW Esports segue-se à vitória dos SAW no Take #1 .

Tudo começou no dia 2, no qual a equipa da FTW defrontou os GRAVITY0, para abrir o dia num BO3 levado a 3 mapas.

A FTW acabou por sair por cima e levar a melhor. Apesar de perder um mapa, venceu de forma convincente no Inferno e Nuke com placares de 16-4 e 16-6, respetivamente. O jovem Rafael “arrozdoce” Wing fez o que melhor sabe e brilhou, destacando-se com boas performances nas vitórias da sua equipa.

O outro jogo do dia viu GTZ e Panthers frente a frente num BO3 também ele levado a 3 mapas. Apesar da vitória por 16-9 dos GTZ no primeiro mapa (Ancient), os Panthers conseguiram levar a melhor no 2º mapa (Inferno) em overtime e vencer por 19-16. Restou assim o Dust2, que - para não fugir à regra - foi também um mapa muito bem disputado, no qual os GTZ venceram por 16-10 para avançar neste Take #2.

No dia seguinte, foi a vez de outras 4 equipas serem postas à prova e batalharem dentro do servidor.

OFFSET defrontou a equipa dos VELOX e, apesar da boa prestação em ambos os mapas, não foi suficiente para conseguir a vitória para a equipa portuguesa. A equipa dos VELOX, por outro lado, apresentou-se mais sólida e forte, valendo também a consistência do sniper da equipa Antonio “Martinez” Sánchez, que ajudou a sua equipa a conquistar o 2-0.

Faltava assim um jogo - e que grande jogo! - para fechar o dia. FOURTEEN e CASE defrontaram-se em Overpass, Ancient e Dust2 e a série que tinha tudo para ser excelente, não desapontou. A equipa dos FOURTEEN começou da pior maneira ao perder o primeiro mapa por 19-16 em overtime, mas rapidamente mostrou compostura e resiliência, ao vencer os restantes dois mapas por 16-12 e 16-14, respetivamente.

No último dia deste Take #2, o dia decisivo, tivemos não 1, não 2, mas sim 3 BO3 de grande qualidade!

Para abrir o dia, FTW e FOURTEEN defrontaram-se numa série bastante intensa com o primeiro mapa a ser levado a Overtime e a finalizar com uma vitória para a FTW por 22-19. Apesar da vitória da equipa da fénix, os FOURTEEN responderam da melhor forma com um triunfo no Dust2 por 16-14. Nuke foi o mapa decisivo para este jogo e com mais uma boa performance, semelhante ao que fez no primeiro mapa da série, Michel “EWJERKZ” Pinto contribuiu para a vitória da equipa da FTW, que carimbava presença na Grande Final!

Como segundo jogo do dia, na outra meia-final, GTZ e VELOX lutavam por um lugar na grande decisão. Apesar das expetativas para uma série bem disputada, a equipa dos GTZ acabou por levar a melhor de forma bastante convincente, ao ganhar por 2-0 com ('scores' de 16-3 e 16-7, respetivamente).

A final começou com um mapa bastante intenso e levado ao limite com uma vitória da equipa da FTW por 16-14 e uma boa batalha da equipa dos GTZ, que elevou as expetativas para o segundo mapa da série. Expetativas essas que a FTW refutou ao vencer o segundo mapa, Ancient, num esmagador 16-3, para se sagrar a campeã deste Take #2 da OMEN WGR Retake!

O TAKE #3 do OMEN WGR Retake acontece a 30 de junho, 1 e 2 de julho. Podes acompanhar o Play-in do TAKE #2 neste sábado, 11 de junho, na Twitch advncesic.