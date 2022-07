OFFSET são os campeões do Take #3 do Retake

O primeiro dia de jogos do Take #3 abriu com os SH1ZLEEPEEK e os RHYNO num BO3 levado ao terceiro mapa, onde SH1ZLEEPEEK acabou por sair por cima com uma vitória por 16-14. Este triunfo elevou, desde logo, as expetativas para a série seguinte.

Logo depois, OFFSET e PANTHERS estiveram frente a frente numa série bastante mais rápida e desequilibrada, onde a equipa dos OFFSET se apresentou bastante superior conseguindo fechar o 2-0, em Inferno e Nuke - com resultados de 16-8 e 16-2, respetivamente, com “Lr0” e “shr” a brilharem para a sua equipa.

Já no dia seguinte, FOURTEEN e GRAVITY0 entraram no servidor. A equipa portuguesa conseguiu dar uma boa luta no primeiro mapa, mas não foi suficiente para levar a vitória, perdendo no Dust2, por 16-14. Resultado bastante renhido que colocou a equipa dos GRAVITY0 na frente e assim continuou, ao levar a vitória na série com um 16-12 no segundo mapa, Inferno.

No segundo jogo do dia, os GTZ BULLS defrontaram a equipa dos RHYNO YNG em Vertigo, Dust2 e Inferno. Os BULLS levaram a melhor no primeiro mapa com uma vitória convincente por 16-5 e levaram resposta da mesma forma no segundo mapa, onde a equipa de RHYNO YNG empatou a série com um 16-12. Ter um Inferno como terceiro mapa de um BO3 garantia desde logo uma boa disputa! 16-10 foi o resultado final com a equipa dos GTZ BULLS a levar a melhor e a carimbar a presença nas meias-finais.

No último dia de competição houve três séries cheias de ação. Tudo começou com as meias-finais para encontrar as duas equipas que marcariam presença na Grande Final do Take #3!

OFFSET e GTZ BULLS defrontaram-se na primeira meia-final e a equipa dos OFFSET apresentou-se superior, conseguindo fechar a série num 2-0 com duas vitórias convincentes por 16-10 e 16-8 em Inferno e Ancient.

Na outra meia-final, GRAVITY0 e SH1ZLEEPEEK batalharam por um lugar frente a OFFSET e uma oportunidade de serem os campeões do TAKE #3. A série começou da melhor forma com um jogo bastante competitivo em Dust2, que acabou com o peculiar resultado de 25-23 (a equipa espanhola levou a melhor no OVERTIME). O segundo mapa foi em Inferno e apesar da derrota em OVERTIME no mapa passado, a equipa portuguesa SH1ZLEEPEEK mostrou um bom 'reset' mental, ao vencer o mapa num devastador 16-5. Ficou tudo empatado na série e a decisão seria em Nuke. O terceiro e último mapa da série levou as emoções até ao limite e terminou num 16-14 com a equipa de GRAVITY0 a triunfar.

OFFSET frente a GRAVITY0 defrontaram-se na grande decisão com mais um Nuke, desta feita a abrir a série final. A repetir o resultado da meia-final jogada anteriormente, GRAVITY0 levou a melhor por 16-14 e colocou-se a uma vitória do título. No entanto, a equipa de OFFSET respondeu com uma compostura incrível e ganhou os restantes dois mapas de forma convincente com resultados de 16-4 e 16-7. Os OFFSET sagraram-se, assim, os campeões do Take #3 do OMEN WGR Retake!