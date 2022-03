Teresa Bonvalot sagra-se campeã europeia do WQS com vitória no Pro Netanya

Histórica!

conseguiu colocar o seu nome nos livros ao sagrar-se a primeira surfista portuguesa

campeã europeia

do

WQS

(World Qualifying Series) da

WSL

(World Surf League). A jovem de 22 anos venceu o

Pro Netanya

, em Israel, no passado fim de semana, naquela que foi a terceira vitória da carreira no circuito mundial de qualificação. Para além da conquista do troféu, Teresa Bonvalot assegurou também a presença no Challenger Series, provas que valem mais pontos para o Championship Tour (CT), a elite do surf mundial feminino.