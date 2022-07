Teresa Bonvalot triunfa no QS de Pantín

, conquistou mais um título este fim-de-semana, ao vencer o Pantin Classic Galicia, uma prova do circuito de qualificação da Liga Mundial de Surf (WSL) em Espanha. Após dois dias sem qualquer ação, a competição feminina retomou no passado domingo, com ondas pequenas e uma primeira semifinal 100% nacional, entre Bonvalot e Yolanda Hopkins. Neste duelo de titãs, Teresa levou a melhor por 0,99 pontos, terminando com 9,43 pontos contra 8,44 da compatriota Yolanda, que se despediu da prova galega em 3.º lugar.

Na finalíssima, Teresa Bonvalot enfrentou a britânica Alys Barton, numa disputa incrível e com uma performance memorável. As dúvidas dissiparam-se na segunda metade da bateria, que rendeu a Teresa mais uma vitória. Com 15,76 pontos (em 20 possíveis), a atleta portuguesa, deixou Barton a uma longa distância, com apenas 10,03 pontos pontoados e consagrou-se vencedora.