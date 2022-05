Heptacampeão nacional! Tiago Ferreira reforça o legado no XCM

Tiago Ferreira (DMT Racing Team) impôs-se aos adversários em plena serra D'Ossa, em Estremoz, no distrito de Évora. O galardoado corredor conseguiu o melhor tempo numa prova que contou com 95 quilómetros e 2500 metros de acumulado em subida.

Logo após esta vitória, Tiago Ferreira não escondeu a satisfação pelo resultado e aproveitou para agradecer a todos os que o apoiam: "Super feliz com o resultado alcançado. Grande agradecimento a todos aqueles que estão comigo nesta caminhada… esta camisola é de todos vocês!", escreveu na sua conta oficial de Instagram.

