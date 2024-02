Tiago Ferreira volta a lutar pela Leyenda de Tartessos

Tiago Ferreira começou a pedalar há mais de 15 anos atrás entre amigos e nunca mais parou. O ciclista português, hoje com um extenso histórico de conquistas, incluindo um título mundial, uma vitória no Campeonato da Europa de XCM, partilhou connosco as suas expectativas sobre a participação na prova espanhola, as competições que se seguem e mais sobre o seu percurso em duas rodas.