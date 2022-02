Os truques do Tiago Ferreira para estar em forma

O meu treino diário pode ter duas vertentes. Uma delas começa com a sessão de ginásio logo pela manhã, que dura cerca de uma hora. Depois de terminar, regresso a casa e saio novamente para treinar - entre duas a cinco horas de bicicleta. A outra opção é apenas o treino de bicicleta, sem a parte do ginásio. O que pode variar é a parte do treino específico com intervalos - um desses exemplos é fazer séries a subir. Tenho fisioterapia dois dias por semana e o descanso também tem um papel fundamental.