Tiago Ferreira estreia-se com conquista no Red Bull Gravel X

no 'gravel'! O português conquistou o Red Bull Gravel X, competição que decorreu neste fim de semana no Vale Europeu de Santa Catarina, em Timbó, Brasil.

Nesta que foi a sua estreia em competições de gravel, Tiago Ferreira terminou a primeira etapa - no sábado - na liderança da corrida com seis minutos de avanço. No segundo dia de prova, Tiago Ferreira chegou na quarta posição, mas integrado no grupo da frente, o que fez com que defendesse a liderança para sair com a vitória.