5 maneiras de obter o máximo do teu treino à hora de almoço

O tempo é sempre a maior barreira quando se trata de treinar. Mas quando arranjas um momento do dia para dar uma vista de olhos mais adequada, podes descobrir os sagrados 60 minutos - aquela hora a meio do dia - que não tens utilizado o suficiente.

O tempo é sempre a maior barreira quando se trata de treinar. Mas quando arranjas um momento do dia para dar uma vista de olhos mais adequada, podes descobrir os sagrados 60 minutos - aquela hora a meio do dia - que não tens utilizado o suficiente.

O tempo é sempre a maior barreira quando se trata de treinar. Mas quando arranjas um momento do dia para dar uma vista de olhos mais adequada, podes descobrir os sagrados 60 minutos - aquela hora a meio do dia - que não tens utilizado o suficiente.

Podes perguntar-te, no entanto, se há mesmo tempo suficiente para ter um treino valioso com apenas uma hora de pausa - e isso inclui viajar para onde quer que estejas a treinar, tomar banho depois e, é claro, almoçar. Mas com um pouco de organização, pode ser feito. Vê como obter o máximo de um intervalo ativo para o almoço.

Podes perguntar-te, no entanto, se há mesmo tempo suficiente para ter um treino valioso com apenas uma hora de pausa - e isso inclui viajar para onde quer que estejas a treinar, tomar banho depois e, é claro, almoçar. Mas com um pouco de organização, pode ser feito. Vê como obter o máximo de um intervalo ativo para o almoço.

Podes perguntar-te, no entanto, se há mesmo tempo suficiente para ter um treino valioso com apenas uma hora de pausa - e isso inclui viajar para onde quer que estejas a treinar, tomar banho depois e, é claro, almoçar. Mas com um pouco de organização, pode ser feito. Vê como obter o máximo de um intervalo ativo para o almoço.

1. Prepara o almoço na noite anterior