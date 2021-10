Um programa de treino diverso é o segredo para muitos atletas, podendo exercer um efeito muito positivo e duradouro ao longo do tempo, especialmente para as ciclistas que buscam o alto rendimento ou, no mínimo, evoluir cada vez mais em cima da bike.

Conversamos com o treinador de atletas de alto rendimento Alan Milway , preparador físico da campeã do mundo de downhill Rachel Atherton . Alan revelou a importância da diversidade de treinos, principalmente na fase da pré-temporada.

