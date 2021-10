Tudo o que precisas saber sobre o Red Bull Rampage 2021

, Red Bull Rampage, está prestes a chegar. O evento terá ação no dia 15 de outubro, no deserto de Utah, nos Estados Unidos, e aqui tens tudo o que precisas saber sobre a competição, que reúne os

O Red Bull Rampage testa as capacidades técnica, mental e física dos pilotos e "limites" não constam do dicionário quando estes atletas descem a montanha. A regra principal é descer um a um, até à linha de chegada, da forma mais incrível possível. Como não existe uma trilha natural, o ciclista determina o seu trajeto, que ele mesmo constrói e que melhor se adapta ao seu estilo, desafiando as leis da física.

Emil Johansson a descer as montanhas do Red Bull Rampage em 2019

Os jurados avaliam três critérios específicos. O primeiro é a escolha do trajeto da descida: quanto mais íngreme, irregular e difícil, maior será a pontuação. A altura dos saltos, manobras e aterragem também contam como pontos de avaliação nas performances. Por fim, quanto mais suave, rápido e agressivo for o biker , melhor.

