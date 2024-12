Tudo sobre a Final Mundial do Red Bull BC One 2024

🇰🇿 B-Boy Amir , que em 2021 se tornou o primeiro breaker do Cazaquistão a vencer a Final Mundial do Red Bull BC One e em 2024 se classificou para as batalhas olímpicas de Paris;

🇻🇪 B-Boy Lil G , venezuelano conhecido pelas suas combinações de movimentos criativas e powermoves poderosos, já competiu em cinco finais mundiais do Red Bull BC One ;

