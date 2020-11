Tudo o que se passou na Taça do Mundo de Downhill na Lousã

Empacotada num mês de corridas, a temporada de 2020 da Mercedes-Benz UCI Mountain Bike World Cup chegou ao fim na Lousã, em Portugal , com uma ronda dupla de competição. Tanto na Elite Feminina como na Masculina, não desapontou.

Revê as corridas da Taça do Mundo de DH na Lousã:

Taça do Mundo #4: Final Elite Feminina

Final Feminina DH 2 – Lousã

Estava tudo em jogo na categoria feminina à entrada para a última corrida da Taça do Mundo na Lousã. As riders francesas Myriam Nicole e Marine Cabirou estavam frente a frente na luta pelo ilustre título, com apenas 50 pontos a separar ambas as atletas.

A pista foi alterada e contava agora com caminhos mais justos, uma mudança pequena mas significativa quando o tempo para praticar é curto.

Myriam Nicole apareceu cedo na classificação © Bartek Wolinski

Nicole caiu durante a qualificação e partiu cedo do topo da montanha. Em busca do seu segundo título da Taça do Mundo, Myriam precisava de ser muito rápida para garantir que o seu tempo seria melhor do que o de Cabirou. Depois de dominar a pista na sexta, a francesa desceu a pista com suavidade, mas sem a agressividade da run que lhe conferiu a vitória na sexta. Especulava-se que Nicole poderia ainda estar abalada da sua queda, mas o tempo foi forte e pô-la no hot seat, onde permaneceu durante um tempo.

Foi preciso que Nina Hoffmann descesse para que Nicole saísse do topo da classificação. E saiu com um ‘pontapé’: o tempo da Campeã Alemã foi três segundos mais rápido do que o de Nicole, graças a uma run agressiva desde início, com toda a velocidade possível ao longo de todo o percurso. A espera seria intensa para Nicole. Com este resultado, Cabirou só tinha de se classificar acima dela.

Tracey Hannah fez a sua última corrida na Taça do Mundo © Bartek Wolinski

Várias tentaram e falharam na missão de derrubar Hoffman. Parecia que Tracey Hannah estaria próximo de o fazer, mas uma queda nos últimos saltos interrompeu prematuramente uma run para mais tarde recordar.

Cabirou estava numa missão © Bartek Wolinski

Seria mesmo Marine Cabirou a derrubar Hoffman do hot seat. Com fome de título, Cabirou pedalou o máximo que pode, escolheu as linhas certas e manteve-se controlada. Sabendo que tinha de arriscar tudo, deu o litro na secção de sprint final e cruzou a meta num tempo 1.7 segundos mais rápido do que o de Hoffman, assegurando assim o seu primeiro título geral da Taça do Mundo de Downhill.

Seagrave somou dois pódios na Lousã © Bartek Wolinski

Cabirou levou assim duas vitórias, na corrida e na luta pelo título. A melhor mulher na qualificação, Tahnée Seagrave , foi incapaz de bater o seu tempo, mas fez o suficiente para chegar à 3ª posição.

Assim chega ao fim a temporada de 2020 © Bartek Wolinski

Taça do Mundo #4 - Resultados Elite Feminina

Posição Rider Tempo 1 Marine Cabirou 4m 23.362s 2 Nina Hoffmann 4m 25.064s 3 Tahnée Seagrave 4m 25.771s 4 Myriam Nicole 4m 28.344s 5 Monika Hrastnik 4m 29.046s

Taça do Mundo #4: Final Elite Masculina

Tal como na competição feminina, estava tudo em aberto na luta pelo título masculino da Taça do Mundo. Tanto Matt Walker, Loïc Bruni , Thibault Daprela, Loris Vergier ou Greg Minnaar podiam levar o título para casa.

Se Walker terminasse na primeira posição seria coroado Campeão. O concorrente mais próximo era Vergier, a apenas 14 pontos de distância.

Walker era o líder da classificação à entrada para a última ronda da Lousã © Bartek Woliński

A corrida masculina começou em condições secas e a pista, com as adaptações feitas ao traçado da primeira corrida, estava rápida. Dois britânicos estabeleceram os tempos a bater cedo: Phil Atwill e, posteriormente, Jamie Edmondson.

Jamie Edmondson não se vai esquecer desta © Bartek Woliński

Edmondson, que terminara em 10º na primeira corrida na Lousã, fez a run da sua vida. O tempo de 3m 56.332s foi tão bom que nem Daprela, que partiu mais cedo devido a uma má qualificação, conseguiu igualar.

Quando chegou à altura de descerem os últimos 20 riders, chuva começou a cair no topo da pista. Os tempos ficaram imediatamente mais lentos. Apesar de não ser chuva pesada, foi o suficiente para deixar o topo do percurso escorregadio.

O austríaco David Trummer foi um dos poucos que conseguiu desafiar os tempos de Edmondson com as novas condições, mas mesmo assim ficou quase um segundo fora do marco do britânico de 19 anos. Ninguém se estava a aproximar, pelo que parecia cada vez mais provável que fosse Edmondson o improvável vencedor da última prova do ano.

As corridas da Lousã não correram bem a Vergier © Bartek Woliński

Vergier, Walker, Minnaar e Bruni ainda tinham de descer e, felizmente, a chuva parou antes das suas runs. As condições seriam as mesmas para todos, a luta seria justa. Vergier foi o primeiro a partir e não escondeu o desapontamento quando viu que a sua run o colocou apenas na 14ª posição. Walker era, assim, o claro favorito ao título. Tinha apenas de bater Vergier na sua run.

Top 3 na qualificação, Walker atacou a pista desde o primeiro momento e conseguiu manter-se abaixo do tempo que Edmondson registou uma hora antes, em condições secas. Quando cruzou a meta, correu a notícia de que nem uma vitória de Minnaar e Bruni conseguiria roubar a glória a Walker. O britânico cruzara a meta em primeiro e, com um pódio garantido, sagrara-se assim Campeão da Taça do Mundo de 2020. Minnaar e Bruni estavam já fora da luta pelo título, mas não da luta pela vitória na Lousã.

Walker foi o Mister Consistente © Bartek Woliński

Não seria desta que Walker celebraria uma primeira vitória na Taça do Mundo. Minnaar bateu o seu tempo por 1.245s e, do nada, a corrida explodiu e ganhou uma imensa vida. A melhor parte? Bruni ainda estava por descer.

Minnaar ainda consegue sacar tempos do nada © Bartek Woliński

Sentado no hot seat, Minnaar via com nervos a run de Bruni. E com razão: o francês estava dentro dos tempos do sul africano e começou a batê-lo na secção de sprint. Contra todas as expectativas, Bruni cruzou a meta com uma vantagem de apenas 0.170s para Minnaar, conquistando assim a vitória na última ronda da temporada de 2020 da Taça do Mundo.

Loïc Bruni vê o tempo vencedor © Bartek Woliński

As excitantes últimas três rondas foram um final apropriado a esta Taça do Mundo pouco convencional. Para Bruni e Walker, havia muito que celebrar.

Taça do Mundo #4 - Resultados Elite Masculina

Posição Rider Tempo 1. Loïc Bruni 3m 54.288s 2. Greg Minnaar 3m 54.458s 3. Matt Walker 3m 55.703s 4. Jamie Edmondson 3m 56.332s 5. Phil Atwill 3m 56.353s

Taça do Mundo #3: Final Elite Feminina

Final feminina DH 1 – Lousã

Myriam Nicole dizimou a competição na qualificação, com uma run que foi quase cinco segundos mais rápida do que a das restantes mulheres. Na final de sexta-feira, todas sabiam que tinham de ir com tudo se quisessem competir com a rider francesa.

Nina Hoffmann , vencedora em Maribor, ocupava o hot seat quando Marine Cabirou se fez à pista.

Nina Hoffmann este sentada no hot seat © Bartek Wolinski

A dinâmica atleta francesa foi rapidíssima desde o primeiro segundo. Ao Split 2 tornou-se evidente que Cabirou estava a dar tudo, batendo o parcial de Hoffman por sete segundos. Com as mãos de fora dos travões e a voar pela meta, Cabirou parou o relógio cinco segundos mais rápido do que Hoffman.

Marine Cabirou era um vulto azul em pista © Bartek Wolinski

Seguiu-se Tahnée Seagrave a atacar a pista. O seu estilo suave e limpinho manteve-a dentro do ritmo estabelecido por Cabirou. Com uma run aparentemente forte e a sprintar na última secção a direito, parece que uma ligeira hesitação a travar na última descida foi tudo o que manteve Seagrave afastada do tempo de Cabirou, com a britânica a cruzar a meta apenas 0.67s mais lenta.

Tahnée Seagrave suave © Bartek Wolinski

Na sua penúltima corrida na Taça do Mundo, a rider australiana Tracey Hannah disse ter como objetivo divertir-se o máximo possível este fim de semana. Não foi capaz de desafiar Cabirou, mas terminou a sua run no pódio, em quarto lugar.

Tracey Hannah a divertir-se entre as fitas © Bartek Wolinski

Todos os olhos estavam postos em Myriam Nicole desde o incrível tempo na qualificação. Quando partiu para a sua run, estava claro de que a francesa tinha esta pista sob controlo.

Myriam Nicole dominou © Bartek Wolinski

Suave, impecável e rápida, Nicole assinou uma run calculada na qual conseguiu preservar energia e manter um ritmo forte ao longo de toda a descida. Todos os splits foram verdes para Nicole, que cruzou a meta com uma vantagem de 4.3 segundos sobre Cabirou.

As mulheres mais rápidas do dia © Bartek Wolinski

Estou muito contente com a minha run. Penso que tinha uma boa estratégia para este tipo de pista, estou a adorar. Estou só a desfrutar desta pista, é Downhill a sério, como eu aprendi. Myriam Nicole

Taça do Mundo de DH #3: Resultados Final Elite Feminina

Posição Rider Tempo 1. Myriam Nicole 4m 26.325s 2. Marine Cabirou 4m 30.772s 3. Tahnée Seagrave 4m 31.400s 4. Tracey Hannah 4m 34.615s 5. Nina Hoffmann 4m 35.589s

Taça do Mundo #3: Final Elite Feminina

Numa pista a secar, esperava-se que os tempos fossem ainda mais rápidos do que o tempo do ‘top qualifier’ Loris Vergier , que conseguiu a última posição de partida com 3m 59.487s. O britânico Greg Williamson , um dos primeiros a descer, aproximou-se desse tempo e ocupou o hot seat durante um bom bocado, mesmo depois do top 20 começar a descer.

Aaron Gwin tirou Williamson do hot seat com uma run que sugeriu que o americano estava de volta ao seu melhor. Gwin foi majestoso na técnica secção de raízes no início da pista, mas começou a perder tempo para Williamson na longa secção de sprint no fundo. Ainda assim, o americano estava com uma vantagem de 1.5s para o britânico, cruzando a meta com um tempo de 3m 58.301s.

A pista da Lousã encaixa bem nas skills de Aaron Gwin © Bartek Woliński

Gwin não viu o seu tempo desafiado durante algum tempo. Dakota Norton aproximou-se bastante, terminando a 0.011s do tempo do então líder. Finn Iles foi super agressivo e estava dentro do ritmo de Gwin, mas caiu. Thibaut Daprela também conseguiu igualar o ritmo, mas pequenos erros acabaram por lhe sair caro e deixá-lo a meio segundo dos tempos de Gwin e Norton.

Finn Iles atacou muito e caiu © Bartek Woliński

As esperanças de Gwin em garantir uma 21ª vitória na Taça do Mundo foram desfeitas quando Loïc Bruni rasgou a pista e assumiu a liderança com um tempo 1.2s mais rápido do que o de Gwin. Não foi, porém, uma run limpa de Bruni, que pareceu distrair-se com algo na sua bicicleta um par de vezes enquanto descia.

Bruni lançado rumo à meta © Bartek Woliński

Seguiu-se Greg Minnaar . O sul-africano esteve focado durante toda a semana e isso viu-se na sua run. Rápido e calculado, Minnaar demonstrou a sua experiência ao saber quando atacar e quando jogar seguro. Durante quase toda a descida Minnaar estava próximo dos splits de Bruni até que, surpreendentemente, cruza a meta dois segundos mais rápido do que o francês.

Minnaar faz com que vencer pareça fácil © Bartek Woliński

A vitória de Minnaar não lhe seria negada. Matt Walker e Loris Vergier , os últimos dois riders a descer, falharam em tirar o sul-africano do hot seat. Walker estava abaixo dos tempos de Minnaar nos primeiros splits, mas perdeu fôlego na metade inferior da pista, onde não conseguiu competir com o pedalar de Minnaar. O tempo foi, apesar disso, suficiente para ocupar a segunda posição e afastar Bruni para terceiro. Vergier, por sua vez, viu um furo no pneu da frente negar-lhe a chance de lutar.

Matt Walker não deve querer que esta temporada termine © Bartek Woliński

Com 38 anos, Minnaar é novamente um vencedor de Taça do Mundo. 22 vitórias numa carreira que persiste forte.

Respeito mútuo entre dois dos G.O.A.T © Bartek Woliński

O azar de Vergier atirou o vencedor das duas corridas de Maribor para segundo na classificação geral. Matt Walker saltou para o topo, com 517 pontos, seguido de Vergier, com 503, e Minnaar, com 427. Estava tudo em aberto para a última ronda da época.

Desapontamento para Vergier © Bartek Woliński

Estava bastante cansado para hoje por isso estou feliz por ter tido as pernas para superar isto. Tens de te levar ao limite quando corres, para outro mindset, outro nível. Acho que esse é o vício de correr. Greg Minnaar

World Cup 3 Elite Men's results

Position Rider Time 1. Greg Minnaar 3m 55.239s 2. Matt Walker 3m 57.072s 3. Loïc Bruni 3m 57.199s 4. Aaron Gwin 3m 58.301s 5. Dakotah Norton 3m 58.312s

Watch the World Cup 3 Winning Runs from both Myriam Nicole and Greg Minnaar in the video below:

Copa do Mundo de Downhill: descidas vencedoras da terceira etapa

Taça do Mundo #3 - Highlights do treino