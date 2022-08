Os 5 talentos do CS:GO selecionados para o Under My Wiiings

Estás preparado para ver a nova geração nacional a brilhar no panorama do CS:GO ? O Ricardo 'FOX' Pacheco vai ter um papel preponderante para isso se concretizar. A maior figura portuguesa dos esports já selecionou os cinco jovens que o terão como mentor no Under My Wiiings . Começa agora a caminhada para transformar cinco jogadores individuais numa equipa imbatível.

Queres saber quem são os cinco escolhidos? Tens aqui toda a informação que precisas.

01 João Pinto 'drext'

drext (à direita) na Final Nacional do Red Bull Flick com frozzen © Hugo Silva/ Red Bull Content Pool

Idade: 18

Cidade: Lisboa

Posição: AWP

@ Segue-o no Twitter , Twitch , Steam e Faceit .

Se este nome soa familiar, há um motivo para tal: Drext foi um dos vencedores da edição portuguesa de 2021 do Red Bull Flick, num trajeto de sonho que realizou com Frozzen (conhecidos como Depression Duo). A dupla portuguesa alcançou ainda um inesquecível quinto lugar no Red Bull Flick Invitational, em Helsínquia, Finlândia.

"Vamosss", é a expressão que mais ouvimos quando assistimos a uma live stream do 'drext'. Este grito de guerra após as vitórias nas rondas mais importantes é condizente com o estilo que o AWPer joga no servidor. "Gosto de ser muito agressivo nas minhas plays e ganhar muitas entrys para a equipa com isso", descreveu. A dar cartas no CS:GO desde 2017, Drext mantém o ritual diário de passar sempre pelo 'Aimbotz' (mapa de aquecimento), mesmo que já o tenha feito durante o dia, para estar mais "confortável" no momento de entrar em ação.

02 Rui Pinto 'hdstr'

Rui Pinto 'hdstr' © Rui Pinto 'hdstr'

Idade: 22

Cidade: Braga

Posição: ENTRY / ÂNCORA

@ Segue-o no Twitter , Twitch , Steam e Faceit .

No mundo do CS:GO há uma década, Hdstr chega ao Under My Wiiings como o jogador mais experiente da equipa. Ás nas posições Entry e Âncora, dá espetáculo no servidor desde 2012. Quem o conhece, sabe que pode esperar alguns "vou abrir, dá trade", da autoria de Hdstr.

03 Miguel Mendes 'MM9'

Idade: 18

Cidade: Lisboa

Posição: PONTA / ÂNCORA

@ Segue-o no Twitter , Twitch , Steam e Faceit .

Será MM9 o talento do CS:GO que mais horas está ligado ao servidor? Se não for o caso, no mínimo dá competição, visto que nas férias passa cerca de 10 horas por dia ON. Para além de "oportunista", diz também ser um jogador "adaptável", tal como se comprova no facto de se sentir confortável em todas as posições, à exceção de AWP. 2016 foi o ano em que começou a ecoar o "eia bem" de MM9 pelos mapas do CS:GO.

04 David Pereira Oliveira 'P3R3IIRA'

David Pereira Oliveira 'P3R3IIRA' © David Pereira Oliveira 'P3R3IIRA'

Idade: 20

Cidade: Aveiro

Posição: LURKER / ROTAÇÃO

@ Segue-o no Twitter , Twitch , Steam e Faceit .

Ser cauteloso é um dos ingredientes essenciais para uma campanha de sucesso no CS:GO. É por isso mesmo que o P3R3IIRA não gosta de "correr riscos desnecessários" no servidor, mentalidade que coloca em prática desde 2016, ano do seu primeiro contacto com o CS:GO. Quem fica do lado adversário ao P3R3IIRA está habituado a ouvir alguns "tiveram azar nesta ronda" sempre que o jogador natural de Aveiro triunfa. Está comprovado que a prática e o treino são o caminho para a perfeição e é com esse estado de espírito que o craque de 20 anos está ON no servidor durante seis horas por dia.

05 João Sá 'sh1zlEE'

João Sá 'sh1zlEE' © João Sá 'sh1zlEE'

Idade: 26

Cidade: Porto

Posição: IGL / AWP / ROTAÇÃO

@ Segue-o no Twitter , Twitch , Steam e Faceit .

Depois de uma paragem na competição de cerca de um ano - por motivos académicos -, Sh1zlEE regressou à cena competitiva do CS:GO em 2021 e encontrou agora um projeto à sua medida com o Under My Wiiings. Versatilidade é a palavra que melhor define o estilo deste nortenho no servidor. "Sou muito adaptável ao que a equipa precisar. Já joguei de AWP, a ponta, a map control... esta versatilidade é obrigatória no CS moderno", considerou. Iniciou o seu percurso em 2015, mas sempre acreditou que não conseguiu passar tanto tempo no servidor como gostaria, devido ao curso de engenharia informática. Sh1zlEE será o jogador com mais idade nesta equipa e por isso mesmo pode servir como a voz de comando: preparem-se para ouvir alguns "foca malta, atitude!" Há quem tenha rituais ou superstições antes de se ligar e apesar de já não ter, a verdade é que Sh1zlEE tinha um certamente peculiar: "tinha de lavar as mãos em água com uma temperatura bem específica antes de jogar."