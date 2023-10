Valeria e Found Kid - da Final Nacional à Final Mundial

Já este sábado, dia 21 de Outubro, Paris recebe a maior competição de breaking 1x1 do mundo. A cidade francesa vai contar com a 20ª edição do Red Bull BC One.

Valeria e Found Kid. Foram os grandes vencedores do Red Bull BC ONE Cypher Portugal. Vê a entrevista exclusiva.

Valeria e Found Kid no Red Bull BC One Cypher Portugal © Pluma

O que te fez entrar no mundo do Breaking? E com que idade começaste a praticar?

V: Eu andava no hip-hop desde pequenina em Sever do Vouga e quando me mudei para Aveiro quis seguir o mesmo percurso e fiz umas aulas de hip-hop iniciado numa escola de dança em Aveiro. Até que um anjo (o meu atual treinador João Cunha) falou com os meus pais e disse que não estava a fazer nada naquelas aulas e devia entrar no breaking (basicamente ele influenciou a minha vida toda com esta pequena conversa). A partir daí levou-me a inúmeras battles e eventos que acabaram por me fazer apaixonar por esta modalidade. Comecei a praticar breaking entre os 11 e os 12 (tenho atualmente 17).

FK: Eu entrei no mundo do breaking e da cultura hip-hop através da minha crew Zoogang, aqui da cidade da Maia. Tinha por volta de 10, 11 anos quando conheci o grupo no parque central da Maia. E desde então tornou se algo que faz parte de mim.

O que achaste do ambiente do Red Bull BC One?

V: O ambiente do Red Bull Bc One é sempre incrível, proporcionou-me momentos incríveis e este ano especialmente, sensações que vão ser impossíveis de esquecer. Foi o meu segundo ano a participar e sinto que cada vez é melhor. Sinto que apesar de sermos adversários em batalha temos uma amizade e carinho por todos. Quero sempre que dêem o seu melhor e demonstrem as suas capacidade mostrando que Portugal esta carregadinho de talento sendo este na verdade, o propósito deste evento.

FK: Acho que o ambiente estava bastante bom, com a casa composta e muito boa energia.

Qual foi a battle mais difícil?

V: Para mim a battle mais difícil foi a battle final, porque há sempre aquele sentimento de ter chegado longe mas mesmo assim "se cheguei a final agora tenho que ganhar", então estava com bastante pressão em mim mesma e isso acabou por me alterar um bocadinho. A battle final foi bastante forte, a b-girl com quem eu estava a batalhar era realmente bastante talentosa então foi uma grande desafio mas no final só pode haver um vencedor.

Valeria no Red Bull BC ONE Cypher Portugal © Pluma

FK: Todas as battles são diferentes pois todos as pessoas que confrontei se expressam de forma diferente, o meu foco é sempre fazer o meu melhor e mostrar realmente a minha expressão e a confiança que tenho na mesma. O importante para mim é manter energia , aproveitar o momento e conseguir ser mais livre de batalha para batalha, independente de quem estiver à minha frente.

Found Kid no Red Bull BC One Cypher Portugal © Pluma

Como te sentiste quando o Júri disse que tinhas sido o/a vencedor/a do Red Bull BC One Cypher Portugal 2023? E o que significa para ti teres ganho?

V: Quando anunciaram o vencedor fiquei sem acreditar, sabia que tinha sido uma batalha difícil de avaliar e tanto podia dar para um lado como para o outro. Foi a sensação mais incrível que alguma vez senti, foi uma mistura de alívio, felicidade e concretização, e na verdade sinto que toda a gente que assistiu consegui perceber pela minha reação!!!! Esta vitória foi sem sombra de dúvidas a mais importante em todo o meu percurso como b-girl e uma vitória muito significativa para mim porque me prova que sou capaz de alcançar grandes feitos e assim sendo devo acreditar mais em mim e no meu potencial e deu-me vontade de treinar mais e evoluir.

FK: fiquei contente pelo meu trabalho deste anos ser reconhecido e ao mesmo tempo o facto de saber que posso representar o meu grupo lá fora num evento maior novamente é sempre um orgulho. No entanto os melhores momentos são durante as batalhas, quando realmente estou em acção, ganhar significa que acabou, o que traz de certa forma um alívio, mas ao mesmo tempo me faz querer batalhar mais.

Como te vais preparar para a Final Mundial em Paris?

V: Para a final mundial vou preparar-me com grande foco como tenho feito até agora, dando sempre o meu melhor para chegar lá e representar-me da melhor maneira possível. Sempre tendo a noção que esta final tem um grande nível em termos de competição mas é uma grande oportunidade para mim. Fico mega grata de poder participar e estar perto dos vários b-boys e b-girls mundialmente conhecidos, sendo que muitos deles são a minha inspiração.

FK: Exactamente como tenho feito estes anos todos, continuar a evoluir a minha dança, criar, aprender, partilhar, etc. Para mim tudo isto é mais que apenas uma competição.

Que conselhos darias a alguém que está a dar os primeiros passos no mundo do Breaking?

V: Aconselhava-os a serem eles próprios e a nunca perderem a sua essência. Por vezes tentamos adaptar-nos muito ao nosso redor ou ao que nos dizem para fazer mas nunca nos devíamos esquecer daquilo que torna a nossa dança única e especial. Importante sempre relembrar que esta modalidade é uma arte e na arte não existem regras. Acima de tudo divirtam-se e não desanimem à mínima, o breaking é realmente bastante difícil e elaborado mas no final tudo vale a pena.

FK: Serem eles próprios, e levarem o seu tempo, descobrir coisas novas. Existem imensos caminhos diferentes, nem sempre todos vão ganhar eventos/competições e o breaking que é um elemento da cultura hip-hop vai além do que apenas competições.

És muito competitivo/a ou o teu maior objetivo é superares-te a ti próprio/a?

V: Sou extremamente competitiva, odeio perder mas mais que isso odeio não dar o meu melhor não demonstrando na verdade o meu potencial. Sinto que é uma vertente extremamente importante no breaking mas sinto que eu ainda tenho que trabalhá–la pois, por vezes abalo-me demasiado por não ter cumprido com os meus objetivos ou até mesmo por falhas mínimas que acontecem a todos.

FK: Ambos

O que queres que digam que foste no mundo do breaking?

V: Ainda sou muito jovem mas sinto que se continuar assim vou conseguir alcançar o meu grande objetivo de ser reconhecida mundialmente no mundo do breaking e acima de tudo inspirar gerações mais novas a acreditar que tudo é possível e o treino e o esforço superam tudo.

FK: Quero apenas levar o nome da minha crew a ser reconhecido assim como o meu style.

Quais os teus planos para o futuro?

V: Os meus planos para o futuro são treinar mais, poder participar em mais eventos em mais sítios podendo mostrar cada vez a mais pessoas a minha arte, dando sempre o meu melhor. Espero conseguir grandes resultados e especialmente num futuro próximo poder participar nos olímpicos sem nunca apressar muito o processo e nunca desistir dos meus objetivos.

FK: Vou continuar a evoluir, a aprender e a expressar me através do breaking. Tenho objectivos para outros eventos, trabalhos, etc. Tudo o que conseguir e que me permita fazer o que gosto é o plano para já.

A Final Mundial vai ser transmitida ao vivo pela Red Bull TV e pelas páginas do Red Bull BC One no Facebook e no YouTube a partir das 17h (hora de Portugal).