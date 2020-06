Como em qualquer outro shooter, ter um bom rácio de 'kill-death' é extremamente importante em Valorant. Apesar de depender muito do papel em que jogas numa partida competitiva, se queres crescer nos ranks em 'solo queue' precisas de fraggar bem para carregar a equipa e ser um colega de equipa útil.

Melhorar o K/D consistentemente não é nada fácil, mas, se te dedicares, investires tempo e levares o jogo a sério, conseguirás chegar lá. Estas cinco dicas são básicos que te vão ajudar a dar um bom salto.

1. Sabe o que cada agente faz

Apesar de partilhar muitos aspectos com o Counter-Strike, o jogo da Riot Games adiciona uma camada estratégica ao jogo com a introdução dos Agentes. Por enquanto há 11 agentes disponíveis, cada um equipado com o seu conjunto de habilidades que ajudam os jogadores a conquistar os seus objetivos. Estas habilidades não são demasiado complexas, o que, dado o número de Agentes, torna a tarefa de conhecer cada uma das personagens mais fácil.

Aprender o que cada Agente faz parece-nos lógico no que toca a Valorant. Se sabes qual o som do ultimate de Omen ou quanto dano faz a Grenade da Raze estarás melhor preparado para fugir à morte e fazer jogadas de contra-ataque. Ainda que possa ser um bocado entediante, é imperativo que conheças todos os agentes de dentro para fora o mais rápido possível.

2. Encontra uma crosshair e uma sensibilidade que funcionem para ti

Descobre qual a sens que funciona melhor para ti © Riot Games

Pondo as habilidades individuais de cada Agente de lado, Valorant é um shooter bastante tradicional no seu núcleo e, ainda que plantar e desarmar o spike seja o principal objetivo, precisas de ser capaz de acabar com a equipa adversária antes que ela acabe com a tua. Um dos maiores erros que jogadores que começam a investir tempo num FPS cometem é não encontrar uma mira e sensibilidade que lhes encha as medidas.

Se já és um veterano de outros jogos FPS podes usar um conversor de sensibilidade para descobrir qual a que deves ter no Valorant. Se és um completo noob há várias coisas que podes fazer para determinar o que funciona para ti. Podes copiar a sensibilidade e crosshair de um jogador profissional e partir daí ou saltar para a zona de treino do jogo para testar miras e sensibilidades. Nota isto, no entanto: deves usar a crosshair e a sensibilidade com que te sentes confortável. Jogar com as configurações de pros não te vai dar um boost técnico, apenas serve como ponto de partida para descobrir aquilo de que gostas.

3. Aprende a controlar o recoil e os padrões de spray

Aprende o padrão de spray e o recoil de cada arma © Riot Games

Há uma variedade de armas no Valorant e cada uma tem um diferente tipo de recoil e padrão de spray. Claro, as habilidades ajudam, mas é improvável que sejas capaz de fazer frags suficientes se não sabes trabalhar com as armas.

Tira algum tempo para percorrer as armas do jogo na zona de tiro e habitua-te ao recoil e aos padrões de spray de cada arma. Isto também te vai ajudar a perceber que armas preferes. Dado que as necessidades variam consoante a fase do jogo e economia da equipa, é importante dominar pelo menos uma arma de cada tipo.

4. Treino de pontaria

Esta é, de longe, a coisa mais importante que podes fazer se queres ver uma melhoria consistente e drástica no teu KD ao longo do tempo. Não vás direto para jogos sem aquecer um pouco antes na zona de treino do Valorant. Mesmo que não te apeteça jogar um jogo completo, tirar uma meia hora por dia para treinar a pontaria vai ajudar imenso a desenvolver memória muscular.

5. Aprende com os pros

Depois de toda uma fase Beta que foi mais do que streamada, o que não falta para aí são imagens de pros que já dominam os mapas, as mecânicas e têm estratégias específicas para assegurar rondas.