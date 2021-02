Valorant é diferente de outros shooters táticos pois oferece um sistema de personagens baseado em classes. Ao invés de comprar itens antes de uma ronda começar, em conjunto com as armas, os jogadores compram slots de habilidade únicos a cada personagem. Construir a equipa perfeita em Valorant implica, por isso, escolher os agentes certos antes de um jogo começar, garantir que as personagens se conjugam e têm todas as habilidades necessárias para vencer.

Isto, no entanto, é mais fácil dito do que feito. Atualmente há 14 agentes no jogo, o que permite uma grande variedade de composições de equipa. Como escolher uma que funcione e cubra toda a utilidade de que precisas para ter sucesso? Antes do Red Bull Campus Clutch , o nosso novo torneio global de Valorant para estudantes universitários, pedimos a Aleksander 'zeek' Zygmunt para nos ajudar a responder a essa questão.

Gira tudo em torno da 'utility'

Zeek diz-nos que não há agentes de que qualquer equipa precise. "Só queres ter um certo tipo de utilidade dos agentes", refere o jogador dos G2. "Por exemplo, queres ter 'smokes' e podem ser de qualquer 'smoker', do que encaixar melhor no teu estilo de jogo."

O mais importante é o tipo de 'utility' que cada agente tem, não o agente em si. Não há nenhum agente 'must-have' que seja eficaz em todo o lado. "Depende sempre do mapa", explica zeek.

No que toca a meta, a estrela dos G2 diz que não há nenhuma de momento: "Todas as equipas são únicas na sua abordagem ao jogo e jogam com agentes diferentes que encaixem, não há meta de todo."

Porém, isso não significa que as equipas possam simplesmente escolher cinco agentes aleatórios com que sejam bons. "Escolher cinco duelistas tornam-te fraco contra operadores, porque não tens smokes nem flashes para cruzar pontos de sufoco e força-te a jogar sempre num só estilo, o que te torna previsível", explica zeek. É, por isso, boa ideia dinamizar as coisas. Lembra-te: mais 'utility' traduz-se em mais opções.

Trabalha em múltiplos papéis

Dentro de Valorant há vários papéis que podes fazer. Apesar de variar de mapa para mapa, zeke refere que o lado atacante deve ter sempre um 'entry fragger' e um 'lurker', um 'support' para dar cobertura e um 'operator' (o sniper clássico). A defender, é importante ter duas âncoras. Agentes de âncora são usados para trancar sites sozinhos (bons exemplos de agentes para trabalhar enquanto âncora são Cypher e Viper). Aos âncoras juntam-se dois 'support' e um 'operator'.

Zeek explica que os agentes podem cumprir diferentes papéis. "Podes jogar de Breach Support ou Breach Anchor (âncora). Muitas equipas posicionam Breach no A de Split e dão-lhe o papel de âncora."

O pro dos G2 também refere que mudar de composições te obriga a pensar no teu plano de jogo antes deste começar. Em que é que a tua composição é boa? Quais são as suas fraquezas? Se tiveres as respostas para estas questões terás uma ideia melhor do que esperar dentro do servidor.

Prepara-te para fazer ajustes

Pensaste cuidadosamente na composição da tua equipa e estás pronto para entrar um jogo. Jogas umas rondas e, assim que há full buy do lado oposto, a tua Raze é snipada e fica de fora do jogo. Conseguirá a tua equipa fazer o que é suposto mesmo com um jogador a menos? Nem sempre, diz zeek. "Por exemplo, por vezes podes perder o jogador com as smokes, o que significa que o plano de fazer um 'full execute' com smokes para um site já não funciona, visto que já não as tens para fechar ângulos."

Quando uma equipa que ataca perde um agente cedo normalmente espalha-se e procura por kills noutro lado do mapa. Perder um jogador não te perde a ronda, mas é impossível preparar para qualquer situação, por isso ter boa pontaria pode compensar o facto de já não poderes executar a tua estratégia.

Se a tua composição não funcionar e perderes o jogo, nada temas. Como zeek conta, os jogadores profissionais repensam as suas estratégias regularmente e muitas vezes escolhem agentes novos e trabalham a partir daí. Se um estilo de jogo não te serve ou uma certa composição não funciona, baralha e dá outra vez!

