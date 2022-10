Quais são as melhores configurações de mira no Valorant?

é um dos jogos competitivos mais populares da atualidade. Entre os principais motivos para esse estatuto, estão as semelhanças com

A mira no meio da tela é um dos elementos mais importantes para garantir a coordenação entre a tua visão e o rato do computador em jogos de tiro. Existem diferentes formas de criar a mira ideal. O padrão é usar as que têm forma de cruz (+), mas há quem prefira em forma de ponto (•), a mais usada por jogadores amadores.

ativar esta opção adiciona um ponto no centro da mira e se todas as outras configurações estiverem desativadas, haverá apenas um ponto no meio da tela como mira.

Claramente, as melhores configurações de mira variam de jogador para jogador. O ideal é usar aquelas com as quais te sentes mais confortável. Vê algumas configurações a seguir.

