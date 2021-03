Valorant pode ser um shooter de coração, mas o peso da estratégia e tática são imensuráveis para alcançar sucesso no jogo. Na maioria dos casos, a equipa com melhor estratégia vence o mapa, mesmo num dia em que os reflexos ou a pontaria estejam mais em baixo. De modo a vencer um jogo competitivo de Valorant ou a chegar longe no Red Bull Campus Clutch precisas de um plano.

Claro, há táticas simples: rushar um site ou acampar numa zona do mapa e esperar pela agressividade do adversário são dois exemplos. Contudo, estes planos lineares complicam-se muito no meio do conflito. Em todas as rondas é absolutamente vital ser imprevisível e deixar os jogadores inimigos na dúvida. As estratégias e táticas precisam de ser trabalhadas antes de uma partida e todos os jogadores precisam de estar sintonizados na mesma frequência.

Se estás a pensar fazer equipa para o Red Bull Campus Clutch, estas dicas vão ajudar-te a levar a tua equipa ao próximo nível. Para te ajudar, perguntámos a Aleksander 'zeek' Zygmunt, da G2, e a Fatih 'gob b' Dayik, da BIG quais são os essenciais estratégicos para ter sucesso dentro do servidor.

Reconhece os teus pontos fracos

As assimetrias do shooter tático estão presentes em Valorant: a equipa que começa a atacar tem condições de vitória diferentes da equipa que começa a defender e vice-versa. Os jogadores que começam a T têm de plantar o spike num site ou eliminar todos os CT, que por sua vez têm de desarmar a bomba, impedi-la de ser plantada ou eliminar todos os jogadores atacantes.

"Terás sempre fraquezas independentemente de como jogas, por isso é muito importante recolher informação ao longo do mapa durante a ronda e fazer boas rotações", explica zeek. Perder três segundos a mais pode traduzir-se na morte de um colega de equipa no outro lado do mapa ou numa manobra ofensiva incompleta.

Set-ups

Sabemos bem que jogadores profissionais muitas vezes fazem incríveis set-ups de smokes antes de avançarem para atacar no momento certo. O que acontece quando se falha uma dessas smokes ou flashes? A ronda está arruinada?

Mal seria. Gob b refere que isso acontece e não é o fim do mundo. Afinal, tens de jogar a ronda na mesma. No entanto, e mesmo que sejas principiante, sem dúvida que é importante aprender os set-ups. Quando acertas os teus set-ups, "o adversário não consegue ler o que estás a fazer. Tornas-te mais difícil de ler e podes tornar-te um pesadelo para eles", refere o jogador da BIG.

Executing

Depois do set-up inicial, vem o 'execute' (ou execução). No Valorant de alto nível são muitas as vezes em que equipas atacantes se deparam com uma âncora, isto é, um jogador que consegue aguentar uma manobra ofensiva a um site com bom uso de utility e boa movimentação dentro do site. Nestas situações, gob b considera que não podes respeitar demasiado a âncora, caso contrário "ele vai aguentar o bomb site sozinho o tempo todo. Torna-se muito difícil de jogar contra".

Zeek vê várias formas de lidar com esse problema. Se sabes que há uma âncora, podes "dar bait à utility do adversário e depois fazer uma execução em condições para outro site." Outra alternativa é esperar que as jaulas e smokes da âncora desvaneçam para pressionar no mesmo site e assoberbar o jogador adversário.

gob b aconselha a mudar regularmente o set-up defensivo © Philipp Neubauer/Red Bull Content Pool

Defending

Se estiveres a defender um execute dos Ts, precisas de arranjar cobertura e segurar os ângulos que os atacantes usam para entrar num site. Zeek refere que é impossível cobrir todos os ângulos e, no caso de Haven, que tem três sites, há sempre uma espécie de aposta (ou 'gamble') na defesa de um site que se acha que vai ser atacado. "É por isso que vemos retakes em quase todas as rondas de Haven", sublinha.

Por sua vez, gob b considera que mudar o set-up defensivo é uma das chaves do sucesso. "Precisas de perceber que site está fraco e precisas de ter uma boa estratégia de retake para quando o plano inicial falha. Às vezes é difícil, mas precisas de falar com a tua equipa sobre rotações quando se dão certos cenários."

Dividir para conquistar

Como o nome sugere, Split obriga-te a distribuir esforços pelo mapa para vencer. É um dos mapas mais controversos da pool: há jogadores que o odeiam, há jogadores que o amam. Split costumava favorecer CTs, mas algumas mudanças recentes equilibraram o mapa. Agora, explica zeek, a chave para vencer uma ronda a atacar é ter controlo do meio: "quando tens mid control abre-se muito espaço no mapa e os CTs têm de segurar quatro ou cinco ângulos."

Este controlo do meio abre muitas oportunidades para os Ts, por isso é importante ter prioridades. Gob b concorda e acrescenta que a equipa atacante tem duas opções: "ou forças um bomb site com flashes e um dash de Jett, ou jogas devagar e tentas conquistar mais controlo do mapa."

O jargão

Shooter tático assimétrico: Um jogo em que duas equipas opostas têm de atingir diferentes condições para vencer o jogo.

T-side: Jogadores atacantes, cujo objetivo é plantar o spike num site ou eliminar todos os jogadores adversários.

CT-side: Jogadores defensivos, cujo objetivo é desarmar a bomba ou eliminar todos os jogadores do T-side.

Bomb/ spike site: O local onde se planta o spike. Há quatro mapas em Valorant - Haven, Split, Blind e Icebox. Split, Blind e Icebox têm dois sites, Haven tem três.

Mid control: Cada mapa tem diferentes avenidas de ataque. 'Mid control' refere-se ao domínio da parte central do mapa, que por sua vez abre portas para ambos os bomb sites.

Âncora: Especialista defensivo que sozinho procura manter o controlo de um site e atrasar a ofensiva dos Ts até à rotação da restante equipa.

Utility: Refere-se às habilidades dos Agentes. Estas podem variar de explosões poderosas a smokes ou flashes.

Fake: Conjunto de ações ofensivas que demonstram uma falsa tendência de ataque.

Execute: Jogada ofensiva estudada e pré-planeada para atacar um spike site.

Set-ups: Certos agentes têm acesso a 'smokes', habilidades que obscurecem partes do mapa. Brimstone, por exemplo, é um agente que tem a habilidade de pedir uma espécie de "air strike" de smokes, que são usadas em momentos chave do jogo. Táticas que envolvem o posicionamento específico de smokes são "set-ups".

Inscreve-te agora