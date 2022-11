Domina no Valorant com as dicas do Xand, da FURIA

Preparado para ver a grande Final Nacional do Red Bull Campus Clutch entre QuartetoDos5 e RecursoPeek? O duelo por um lugar na Final Mundial em São Paulo, Brasil, acontece já este sábado, 12 de novembro, a partir das 14h00 ( vê aqui em direto ). Se jogas Valorant, sabes que é o Alexandre 'Xand', jogador da FURIA, que é craque no servidor. Ele deixa aqui as melhores dicas para seres o melhor no jogo e, quem sabe, começares já a fazer o teu caminho até à próxima edição do Red Bull Campus Clutch.

Xand começou a sua carreira a jogar CS:GO e hoje é profissional de Valorant © FURIA

Quais são os agentes mais fáceis para quem está a começar?

"Depende do estilo de cada pessoa, acredito que os mais simples de começar são os sentinelas Cypher, Killjoy e Sage. Mas com um tempo a jogar com cada personagem, consegues percebê-los melhor e ter sucesso."

É melhor selecionar um agente com base no mapa ou na composição da equipa?

"Nos dois casos, depende do jogador e do mapa. Há jogadores que são muito bons com um determinado personagem, e nesse caso acaba a usar o mesmo em praticamente todos mapas, mas é algo a ser avaliado. Há personagens que em alguns mapas são muitos fortes e que às vezes é preciso abrir mão e treinar com algum novo."

Como criar táticas em equipa?

"Vê os jogos de equipas consolidadas na 'scene', seja de competições nacionais ou internacionais. Isso ajuda muito na composição do esquema tático da tua equipa."

Valorant © Riot Games

Como te posicionas no after plant?

"É necessário sempre estar a cruzar a mira com os teus colegas, isso pode variar de acordo com o mapa e com o número de pessoas vivas da tua equipa, mas sempre a cruzar a mira e quando um colega te der sinal, consegues abrir ao mesmo tempo e ajudar e vice versa."

Tens dicas para uma boa comunicação 'ingame'?

"Comunicação sempre pró-ativa. E não só o que estás a ver na sua tela, ok? Comunica ativamente, o que estás a ver, o que precisas e o que queres fazer. Tenta fazer tudo isso de forma limpa, sem 'floodar' muito ou aumentar o tom de voz (eu sei que por vezes é muito complicado), sem esquecer sempre de motivar os teus colegas de equipa."

Quais preparações são necessárias para uma competição global, como o Red Bull Campus Clutch?

"A preparação começa semanas antes para te preparares individualmente e em conjunto com a tua equipa. Tente focar-te na tua equipa, sempre a motivar o amigo independentemente do que acontecer. Entra focado e treina bem antes dos jogos, o torneio vai ser o reflexo do teu treino."

Para Xand, manter a calma é essencial © FURIA

Como manter a calma e vencer uma situação de clutch?

"A calma gera mais calma. Ficar nervoso num torneio é normal. Isso vai acontecer de qualquer forma, então prepara-te mentalmente para lidar com a situação e assim minimizar os picos de stress."

Como escolher um main?

"Procura primeiro qual a personagem com que te divertes mais, é o ponto mais importante, pois vais ter de 'floodar' o personagem para jogar com mestria. Procura uma função e algo que faças bem para determinar quem vai mandar no teu jogo."

