Valparaíso: uma das pistas mais icónicas de downhill urbano do mundo

, no Chile. Os melhores bikers de downhill vão até às ruas desta cidade portuária, que contempla uma das pistas mais icónicas do mundo.

A época de 2022 do downhill urbano já está a toda a velocidade! Há umas semanas, Bogotá, na Colômbia, foi palco do Red Bull Monserrate Cerro Abajo. Neste domingo, 27 de fevereiro, será a vez do

No que toca ao downhill urbano, o Pedro Burns leva as coisas passo a passo

Take a virtual tour of the notorious urban downhill track for Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2022.

"Começas no topo da cidade e é muito alto", começou por dizer Burns, o que nos deixa já com uma ligeira sensação de vertigem. "Tens um bom sprint, onde tens de dar tudo, porque depois tens uma série de descidas e escadas."

"Começas no topo da cidade e é muito alto", começou por dizer Burns, o que nos deixa já com uma ligeira sensação de vertigem. "Tens um bom sprint, onde tens de dar tudo, porque depois tens uma série de descidas e escadas."

"Começas no topo da cidade e é muito alto", começou por dizer Burns, o que nos deixa já com uma ligeira sensação de vertigem. "Tens um bom sprint, onde tens de dar tudo, porque depois tens uma série de descidas e escadas."

"O trajeto continua a descer e de repente estás no telhado de uma casa", destacou Burns. A partir daí, desces do telhado e és presenteado com a oportunidade de andar dentro da casa de alguém. Depois saltas de dentro da casa de volta para a pista. Eles removem a porta para a corrida. Chama-se Casa Azul e é uma parte icónica da prova."

"O trajeto continua a descer e de repente estás no telhado de uma casa", destacou Burns. A partir daí, desces do telhado e és presenteado com a oportunidade de andar dentro da casa de alguém. Depois saltas de dentro da casa de volta para a pista. Eles removem a porta para a corrida. Chama-se Casa Azul e é uma parte icónica da prova."

"O trajeto continua a descer e de repente estás no telhado de uma casa", destacou Burns. A partir daí, desces do telhado e és presenteado com a oportunidade de andar dentro da casa de alguém. Depois saltas de dentro da casa de volta para a pista. Eles removem a porta para a corrida. Chama-se Casa Azul e é uma parte icónica da prova."

Segue-se uma rua comprida com muitas curvas rápidas, saltos e degraus. "Depois há mais uma grande descida no fundo dessa parte", frisou Burns.

Segue-se uma rua comprida com muitas curvas rápidas, saltos e degraus. "Depois há mais uma grande descida no fundo dessa parte", frisou Burns.

Segue-se uma rua comprida com muitas curvas rápidas, saltos e degraus. "Depois há mais uma grande descida no fundo dessa parte", frisou Burns.