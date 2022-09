Vasco Vilaça sobe ao pódio na Super League de Munique

esteve a todo o gás na Super League de Munique, este domingo, ao conquistar o segundo lugar na prova. O jovem fenómeno do triatlo português ficou a menos de três segundos do primeiro lugar e está agora na quinta posição da classificação geral, com duas etapas disputadas.

Este tipo de prova (Enduro) realiza-se em três fases. Primeiro, são 300 metros de natação, quatro quilómetros de ciclismo e 1.600 metros de corrida. Na segunda série, inverte-se a ordem. A terceira fase começa com bicicleta, depois natação e termina com corrida. Vasco Vilaça fez 15min20s na primeira série; 15min25s na segunda; e 14min53s na terceira.

