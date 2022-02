Os truques do Vasco Vilaça para estar em forma

O trabalho mais importante para as competições é feito antes delas começarem, ou seja, é o treino diário. Durante as competições não podemos treinar muito, pois temos de estar descansados e com os músculos mais explosivos para a prova. Grande parte do trabalho acontece fora das competições, mais precisamente durante o inverno. Assim, consigo juntar a maior quantidade de volume de treino possível.

