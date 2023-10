No dia 21 de outubro de 2023, o icónico Stade Roland-Garros, em Paris, foi o palco da 20ª edição da Final Mundial do Red Bull BC One. Na sagrada arena de ténis, 16 b-boys e 16 b-girls defrontaram-se pelo cobiçado título de campeão.

Com olhos perspicazes, o júri Babyson, MovieOne, Hill, Flea Rock e Kill escolheram os melhores de um alinhamento cheio de vigor, criatividade e estilo juvenil. Os anfitriões MyVerse e Amjad guiaram os espetadores ao longo deste espetáculo de dança, com o DJ One Up a dar as batidas que levaram os breakers a dar o seu melhor.

Depois de quatro horas e 30 batalhas emocionantes, Ami e Hong 10 emergiram como os brilhantes campeões do Red Bull BC One 2023.

01 Ami vence pela segunda vez

B-Girl Ami vence a Final Mundial do Red Bull BC One 2023 © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Na batalha das b-girls, Ami, de 24 anos, saiu vitoriosa sobre as suas concorrentes. Enfrentando a 671 da China numa emocionante final de três rondas, Ami mostrou que é uma b-girl completa com uma fluidez perfeita, trabalho de pés com precisão e movimentos dinâmicos e poderosos. Esta vitória marca o seu segundo triunfo em finais mundiais, depois de ter feito história como a primeira b-girl campeã na Final Mundial do Red Bull BC One 2018. Neste momento, ela é uma das duas únicas b-girls a conquistar o título da Final Mundial do Red Bull BC One duas vezes, sendo a outra Kastet.

Quando lhe perguntaram como se sentia depois de ter ganho duas vezes, disse: "Estou muito feliz por ganhar o cinturão do Red Bull BC One pela segunda vez. Mas, mais do que isso, estou feliz por ter podido exprimir-me e divertir-me em palco. Desta vez, tentei não me concentrar no cinto porque sabia que o Top 16 e todas as batalhas iam ser difíceis. Por isso, tentei não pensar em ganhar, mas sim em desfrutar do palco e voltar à razão original pela qual comecei a fazer breaking - para me divertir."

A comentar a batalha final, o juiz Babyson, disse: "Para mim, Ami mostra que é madura. Não precisa de fazer grandes movimentos para mostrar que tem uma história para a sua dança. Faz com que pareça fácil. A final foi renhida e, para mim, foi difícil escolher, mas acabou por ser Ami a mais experiente. 671 é incrível, mas ainda é jovem."

02 Hong 10 garante o terceiro título

Hong 10 ganhou a sua terceira final mundial do Red Bull BC One em 2023 © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Natural da Coreia do Sul, Hong 10 conquistou a vitória na batalha de b-boy ao mostrar movimentos incríveis que superaram o canadiano Phil Wizard - um bailarino que há muito considera Hong 10 como uma figura orientadora no seu percurso e que lutou com ele durante várias rondas para testar a sua habilidade e resistência.

Esta vitória marca o seu terceiro título do Red Bull BC One, com vitórias anteriores em 2006 e 2013. O lendário Hong 10 surpreendeu com inúmeros movimentos de assinatura e um controlo perfeito em complexos freezes e combos. Agora, apenas Hong 10 e B-Boy Menno, da Holanda, têm a distinta honra de garantir três títulos da Final Mundial do Red Bull BC One.

Hong 10 disse após a sua vitória: "O meu objetivo era chegar à fase final com Phil Wizard, por isso já estava contente quando lá cheguei. Já treinei muito com o Phil, ele é de outro nível, mas nunca sabes quem vai ganhar uma batalha. Só acaba quando acaba".

"Acho que não vou tentar conquistar um quarto título na Final Mundial do Red Bull BC One. Vou deixar isso para os mais jovens. Por agora, tenciono concentrar-me em trabalhar com a comunidade em vez de competir em batalhas."

O jurado Flea Rock falou da sua atuação: "Foi realmente fantástico ver o Hong 10. Ele é o mais velho ali em cima, e ele ganhar, mostra que a idade não importa. Hong 10 tem o seu próprio estilo. Se vires a silhueta dele, saberás que é o Hong 10. Quando o vês a fazer breaking, reparas na quantidade de assinaturas que tem e nos conceitos diferentes que criou sozinho. Foram todos fantásticos; foi difícil, mas acho que, no geral, o Hong 10 mereceu".

03 Vê aqui o que se passou na Final Mundial do Red Bull BC One em Paris

A Final Mundial do Red Bull BC One arrancou com uma lista impressionante de 32 concorrentes: 16 b-boys e 16 b-girls. Eles enfrentaram-se em palco, competindo por um lugar cobiçado nos quartos de final, cativando mais de 8000 espetadores.

No segmento dos b-boys, Kastrito (México), Phil Wizard (Canadá), Hong 10 (Coreia do Sul), Kid Karam (Reino Unido), Khalil (França), Mighty Jake (Venezuela), Dany Dann (França) e Issin (Japão). No confronto seguinte, Phil Wizard, do Canadá, desafiou Issin, do Japão, enquanto Dany Dann, da França, enfrentou a lenda coreana Hong 10. O ponto alto foi o confronto eletrizante entre o experiente Hong 10 e Phil Wizard, de Toronto, que partilha as raízes coreanas.

Allef representou o Brasil no Top 16 © Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool

Do lado das b-girls, os quartos de final destacaram Ami (Japão), India (Holanda), Nicka (Lituânia), Riko (Japão), 671 (China), Syssy (França), Yasmin (Japão) e Stefani (Reino Unido). As meias-finais foram igualmente intensas, com a Índia, atual campeã de 2022, a defrontar a japonesa Ami, enquanto a 671 da China dançou contra a lituana Nicka, culminando na emocionante batalha final entre Ami e 671.

Quem decidiu o destino destes breakers excepcionais foi um painel de cinco estimados jurados. O painel era composto por figuras ilustres como Flea Rock, o destacado B-Boy Kill, e o pioneiro do hip-hop latino-americano Dr Hill. A eles juntaram-se Babyson, uma figura monumental do breaking francês, e a b-girl de topo de Espanha, Movie One.

Firebird faz o head-hollowback na batalha contra o 671 © Dean Treml

Reflectindo sobre a energia e as proezas do dia, o jurado Babyson comentou: "O nível de talento hoje foi simplesmente de loucos. Na categoria de b-boys, os breakers mais fortes eram mais óbvios, enquanto o talento das b-girls estava muito próximo. Levar para casa o título não se trata apenas de ter os melhores movimentos, mas também de contar histórias, o que muitas vezes vem da experiência."

04 Entrevista com a vencedora Ami

Depois do seu triunfo, sentámo-nos com a recém-coroada dupla campeã do Red Bull BC One, Ami, para falar sobre a sua experiência.

Qual é a sensação de ganhares o cinto duas vezes? Estou muito feliz por ganhar o cinturão do Red Bull BC One pela segunda vez, mas mais do que isso, estou feliz por ter conseguido exprimir-me e divertir-me em palco. Desta vez, tentei não me concentrar no cinto porque sabia que o Top 16 e todas as batalhas iam ser difíceis. Por isso, tentei não pensar em ganhar, mas sim em desfrutar do palco e voltar à razão original pela qual comecei a fazer breaking - para me divertir.

Na final mundial parecia mesmo que te estavas a divertir! Tens-te concentrado nisso nos treinos? Para mim, quando competi no campeonato do mundo nos Jogos Asiáticos, estava a tentar colocar tanta coisa nos meus movimentos que não conseguia desfrutar da luta. Estava constantemente a pensar, tenho de fazer isto e isso era muito stressante. Por isso, depois desse campeonato, mudei a minha mentalidade. É claro que continuo a concentrar-me nos meus sets, mas agora tento divertir-me ainda mais. Se não estiver a divertir-me, não faz sentido.

Ami na sua batalha contra Toquinha do Brasil © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Como te sentiste na final? Não tinha a certeza se tinha ganho ou perdido, mas já estava feliz por ter dado o meu melhor. Claro que me preocupava e queria ganhar o cinto depois da final, mas estava apenas a desfrutar do momento e a aguardar a decisão.

Tens algum amuleto da sorte quando competes? A minha mãe fez estes brincos e, em todas as competições, estou sempre a usá-los. Não me lembro quando foi a primeira vez, mas se virem os vídeos das batalhas, podem ver que os uso sempre. Também o colar que uso, foi o meu mentor B-Boy Katsu-One que me deu, por isso uso-o em todas as batalhas. Os fatos mudam, mas estas duas coisas mantêm-se sempre iguais.

Ami mostra as suas habilidades acrobáticas na batalha final contra a 671 © Thinh Souvannarath / Red Bull Content Pool

Dedicaste a tua vitória à tua família e aos teus amigos. Qual foi a sensação de ter a tua irmã Ayu na fila da frente a torcer por ti? Significa muito para mim. Antes do Top 16, quando estava nos bastidores, estava muito nervosa. Mas quando subi ao palco e vi a minha irmã na fila da frente, sentada à minha frente, os meus nervos desapareceram. Ela sempre me apoiou, por isso é muito importante para mim que ela tenha estado lá.

Qual é a importância da tua relação com a tua família para o teu treino? A minha irmã Ayu e eu vivemos cada uma na sua casa, por isso não treinamos juntas todos os dias. Mas quando estamos em casa da minha família, treinamos todos os dias até à meia-noite. Respeito-a muito e sempre que dançamos juntas inspiramo-nos mutuamente. Quando era miúda, a minha mãe levava-me sempre aos treinos e às batalhas. Por isso, quando treino, a minha mãe fica sempre a ver. Mas não vê as competições porque não quer ficar nervosa! Por isso, espera até depois, quando sabe o resultado, e depois vê o vídeo. Acho que agora que ouviram a notícia, os meus pais estão felizes.

Ami, num momento de reflexão antes da final mundial do Red Bull BC One © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Tens estado consistentemente no topo e a quebrar a um nível elevado desde que fizeste história em 2018. Como é que te preparaste emocional e fisicamente para esta noite? Por vezes tem sido difícil. Houve tantas batalhas, mas em algumas delas não me senti muito bem. Não só pelo resultado, mas também pelo meu desempenho. Apesar de ter treinado muito, devido à pressão e ao stress, não gostei do palco na batalha. O Red Bull BC One sempre foi o meu palco de sonho e eu queria mesmo divertir-me no palco. Por isso, continuo a concentrar-me nisso e não no resultado. Fisicamente estava tudo bem. Como todos os que estão a treinar muito para a competição, eu também estava.

Tens lutado muito com a 671 recentemente. Tens alguma tática que tenhas posto em prática? Estava a tentar concentrar-me em mim e no que queria fazer, mas, no final do dia, continua a ser uma batalha. Por isso, antes das rondas finais, estava a pensar: "Qual é a minha estratégia? Qual é a minha técnica mais forte do que a dela?". Sei que a técnica da 671 é espantosa, mas, para mim, o que é importante é que o meu breaking pareça super limpo e fixe, por isso decidi que era essa a minha estratégia.

05 Entrevista com o vencedor do Hong 10

Também nos encontrámos com o recém-coroado triplo campeão Hong 10 para conversar sobre a vitória na 20ª edição do Red Bull BC One.

Qual é a sensação de levares o teu terceiro cinto do Red Bull BC One para a Coreia do Sul? Honestamente, sinto-me fantástico e foi um dia incrível. O meu objetivo era apenas chegar à final e lutar contra o Phil Wizard, por isso quando o fiz já estava feliz e depois não me preocupei, dei o meu melhor e esperava que o Phil ganhasse, mas de alguma forma ganhei. Gostava de poder explicar melhor o que sinto agora, mas não consigo encontrar as palavras certas, foi simplesmente fantástico.

Como é que te preparaste mental, emocional e fisicamente para esta Final Mundial depois de teres sofrido uma lesão que te impediu de competir no ano passado na Final Mundial em Nova Iorque? Não parei de ter esperança na minha mente. Estava a pensar no ano de 2023, que foi um ano dramático para mim. No início, ainda estava a recuperar de uma lesão e depois comecei a participar nos combates de qualificação para os Jogos Olímpicos, mas depois lesionei-me nas costas. Recuperei dessa lesão e depois lesionei o joelho, o que foi mais uma coisa para recuperar. Todo este ano foi um drama de altos e baixos, foi uma loucura, mas sempre que me lesionava ou acontecia alguma coisa, rezava a Deus para que me desse forças para me levantar e continuar.

Hong 10 fez com que as suas entradas em palco fossem divertidas de se ver © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Muitas pessoas consideraram o teu combate nas meias-finais contra Dany Dann o ponto alto da noite. Tendo em conta que ele era de França, tinhas alguma estratégia ou abordagem específica para esse combate? Como Paris é a terra do Dany Dann, eu sabia que o público ia torcer por ele, mas eu já me habituei a isso todas as vezes que lutei fora do meu país, então não deixei que isso me afetasse. Além disso, acho que o público só queria assistir a uma batalha de alto nível e ver-nos dar o nosso melhor, por isso também me deu força ouvir o público a aplaudir o Dany. Não queria começar a batalha porque sabia que não podia subestimá-lo, por isso tentei convencê-lo a começar dizendo-lhe: "Dany, este é o teu país, começa, o teu público quer ver-te dançar", e ele percebeu e começou, por isso a estratégia funcionou. Eu também estava um pouco cansado e acho que o Dany também estava, mas tentei não o demonstrar naquele momento no palco e, em vez disso, fiz-me passar por frio, calmo e controlado.

Qual foi a batalha mais intensa contra o Phil Wizard, a batalha de rondas ilimitadas que vocês tiveram na Coreia do Sul ou esta batalha da final mundial do BC One? Eu diria que esta batalha da Final Mundial foi mais intensa porque aqui em Paris era um sítio grande com uma multidão enorme. Isso deixou-me nervoso e, ao mesmo tempo, deu-me energia para fazer a batalha. Quando desafiei o Phil para uma batalha de rondas ilimitadas na Coreia do Sul, sinceramente não sabia que a batalha ia ser tão longa. Estava à espera de seis ou sete rondas e depois estaríamos despachados e contentes, mas apercebi-me quando chegámos às rondas nove e dez que ia ser mais longa. Essa batalha teve uma vibração totalmente diferente, pois aconteceu no meu estúdio, com muitos breakers de todo o mundo a assistir. Isto porque havia uma grande competição de breaking do campeonato da WDSF a decorrer na Coreia do Sul nessa altura. Por isso, nessa batalha não me senti nervoso.

Hong 10 na batalha final contra Phil Wizard © Thinh Souvannarath / Red Bull Content Pool

Como é que te lembras de todos os teus movimentos quando fazes tantos rounds na Final Mundial? Arranjei uma maneira simples: coloco números em cada um dos meus movimentos e assim consigo lembrar-me deles facilmente. Assim, para cada batalha, digo que este movimento é o número um, este movimento é o número dois e, quando penso no número, lembro-me automaticamente do movimento. Experimentei isto pela primeira vez quando fiz a longa batalha de exibição contra o B-Boy Harricane. Como eram muitas rondas, não me conseguia lembrar de todos os meus movimentos para uma batalha tão longa, por isso experimentei este sistema e foi muito mais fácil. A partir daí, continuei a usar este método, mas em cada batalha altero as coisas e vou trocando os números.

Todos os combates de exibição que fizeste nos últimos dois anos ajudaram-te desta vez na Final Mundial? Sim. Desde o combate contra o Harricane até ao combate com 10 pessoas em Las Vegas, passando por mais 10 pessoas durante 20 assaltos consecutivos em Nova Iorque, e depois 17 assaltos com o Phil Wizard, fizeram-me atingir outro nível de resistência. Com a idade que tenho agora, provavelmente não seria capaz de competir como tenho feito se não tivesse este nível de resistência.

Hong 10 in the moment he found out he won the Red Bull BC One again © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Quais foram as diferenças entre as tuas três vitórias? A primeira, em 2006, lutei contra o Ronnie e o Roxrite, uma geração de breakers um pouco mais velhos do que eu. A vitória nesse ano foi óptima porque foi a minha primeira grande vitória numa batalha a solo, depois de ter ficado sempre em segundo lugar nas competições. Quando ganhei em 2006, senti o mesmo que agora, pois não tinha palavras para dizer o quão fantástico foi conseguir essa vitória. Depois, perdi na primeira ronda da Final Mundial de 2011 e isso afectou-me um pouco. Esse trauma ficou no fundo da minha mente e deixou-me um pouco nervoso para lutar. Depois, antes da Final Mundial de 2013, estava a cumprir o serviço militar sul-coreano e, por isso, não pude ir a nenhum combate. Durante todo esse ano, limitei-me a treinar e talvez tenha sido por isso que consegui vencer a Final Mundial pela segunda vez em 2013. Também foi na Coreia do Sul, por isso fiquei muito feliz e orgulhoso de mim próprio por ter vencido no meu país contra campeões que regressaram, como o Mounir e o Menno. Este ano fui para a Final Mundial com a mentalidade de que agora sou apenas um concorrente, não um campeão que regressa. Para mim, tratava-se de aceitar esta mentalidade, por isso, qualquer que fosse o resultado, estava pronto para o abraçar.

Agora que tens três títulos, vais tentar conquistar um quarto? Acho que, para mim, é suficiente ter três cinturões da Final Mundial. Talvez no futuro um dos jovens ganhe quatro, ou talvez o Menno o faça. Espero que alguém o faça, mas, para mim, estou demasiado velho para isso.

Os dois merecedores vencedoress nos bastidores após o evento © Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool

Então, o que é que se segue para ti? Acho que já fiz batalhas suficientes por agora, por isso talvez seja altura de retribuir à comunidade de onde venho.

Que palavras de motivação tens para os jovens breakers para continuarem a trabalhar para ganharem a Final Mundial do Red Bull BC One? Conhecemos a nossa cultura, talvez ganhe hoje mas amanhã posso perder. Não há ninguém que seja campeão para sempre, porque as vitórias e as derrotas acontecem sempre e eu já perdi mais vezes do que ganhei, mas a chave é continuar a tentar. Também acho que talvez a chave para ter sucesso seja seres humilde e continuares a desafiar-te, o que fará de ti uma pessoa melhor. Então, merecerás verdadeiramente aquilo por que trabalhaste. Acho que é essa a minha motivação, pois não é com a vitória que procuro satisfação. Além disso, todos os grandes bailarinos de breaking inspiram-me quando os vejo a dançar. Sinceramente, quando pratico com eles, sinto que não sou nada aqui, porque eles são tão bons. Depois, começo a ficar mentalmente fraco quando os vejo praticar, porque o meu corpo já não me deixa fazer muitas coisas difíceis, mas eles estão sempre a usar os seus corpos para fazer algo incrível. Por isso, precisava de encontrar algo que me ajudasse a continuar a esforçar-me. Por isso, comecei a concentrar-me em mim próprio e a ter a mentalidade em que só queria preparar coisas no meu descanso e depois mostrar o que tinha preparado às pessoas. Com esta mentalidade, deixei de me preocupar ou pensar no meu adversário. Claro que os meus adversários têm sido fantásticos, mas eu só penso em mim, nos meus movimentos e em como me quero mostrar quando estou a fazer o breaking.

Vê a repetição da Final Mundial de Paris do Red Bull BC One 2023 em baixo:

06 Red Bull BC One vai ao Rio de Janeiro em 2024

Numa bela exposição sobre os diferentes sabores do Brasil, ficámos a saber que a Final Mundial do Red Bull BC One 2024 terá lugar no Rio de Janeiro, Brasil, a 7 de dezembro de 2024. Os bilhetes já estão à venda.

A Final Mundial do Red Bull BC One 2024 foi revelada com um showcase © Thinh Souvannarath/Red Bull Content Pool