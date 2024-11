Verstappen pode tornar-se campeão do mundo de F1 pela quarta vez? Sabe como

colocou as probabilidades a seu favor. A três corridas do final do campeonato, a vantagem do piloto da Oracle Red Bull Racing sobre o rival Lando Norris é exatamente de 62 pontos. Isto deixa Verstappen em posição de selar a disputa pelo título no próximo Grande Prémio, em Las Vegas. Com apenas duas corridas pela frente (incluindo um fim de semana de sprint), pode já não haver pontos suficientes para Norris recuperar a diferença.

O Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ainda não está oficialmente decidido, mas, após um desempenho fenomenal no Brasil,

A situação antes do fim de semana do Grande Prémio de Las Vegas é a seguinte: restam 86 pontos em disputa, o que deixa Lando Norris com uma margem de erro extremamente reduzida na luta pelo seu primeiro título mundial. O piloto britânico terá de dar tudo em Las Vegas se quiser manter vivo o sonho de se sagrar campeão. De facto, após Las Vegas, estarão apenas 60 pontos em jogo – 34 no Qatar (25 + 1 + 8) e 26 em Abu Dhabi (25 + 1). Mesmo que Norris consiga adiar o que parece inevitável, seriam necessárias circunstâncias muito invulgares para que o piloto holandês perdesse o título.

Antes de analisarmos os diferentes cenários em que Verstappen pode sagrar-se campeão do mundo pela quarta vez em Las Vegas, vamos simplificar. Norris precisa de ganhar pelo menos três pontos a Verstappen para manter vivas as suas hipóteses de conquistar o título. Nesse caso, a diferença para Verstappen, após Las Vegas, seria de 59 pontos. Se Norris ficar a 60 pontos de distância depois de Las Vegas, tudo estará decidido. Mesmo que Norris consiga terminar a época com os mesmos pontos de Verstappen, Max será o campeão, pois tem mais vitórias.

