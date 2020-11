Queres inscrever-te na Wings for Life World Run? Aqui estão os motivos

A oitava edição da Wings For Life World Run , corrida de apoio global para a angariação fundos na ajuda de pesquisas para encontrar uma cura para a lesão da espinal medula, está marcada para o próximo ano, a 9 de maio. As inscrições para a edição de 2021 estão abertas desde o dia 17 de novembro. Aqui estão todas as informações sobre a Wings for Life World Run e porque mal podes esperar para apertar os ténis de corrida e participares.

Junte-te às milhares de pessoas que foram perseguidas pelo Catcher Car © Nuri Yilmazer for Wings for Life World Run

1. Vais apoiar uma boa causa

Quando participas na Wings for Life World Run, estás as esforçar-te para ajudar os outros, porque 100% de todas as taxas de inscrição vão diretamente para a Wings for Life Foundation, cuja missão é encontrar uma cura para as lesões na espinal medula.

2. Não há nada igual

A corrida tem um formato único com uma linha de chegada móvel chamada Catcher Car . Começas à mesma hora que todos os outros participantes - 11h UTC. (São 13h em Berlim, 20h em Tóquio e 7h em Nova Iorque) e 30 minutos depois, o Catcher Car começa a perseguição. Quando passa por ti, terminas a corrida e a última pessoa a ser apanhada é o vencedor global. O campeão de 2020, o corredor britânico Michael Taylor , percorreu 69,92km após correr por 4h 12m.

Seja meio-dia ou meia-noite, milhares de corredores pelo mundo participam © Hugo Yang for Wings for Life World Run

3. Quem não gosta de brindes?

Claro, que estás a fazer isto para ficar em forma e ajudar os outros, mas se estiveres entre os primeiros a inscrever-se para 2021, também recebes uma camisola oficial da Wings for Life World Run. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido até que acabem.

4. A app Wings for Life World Run está pronta para correr

Com ligação gps constante e um Catcher Car virtual, a app Wings For Life World Run torna possível participares de onde quer que estejas no dia da corrida, a 9 de maio, seja ao lado de outras pessoas ou à distância. As funcionalidades de social media vão manter-te ligado e uma experiência de áudio vai manter-te informado, entreter e motivar em tempo real.

"Graças à nossa app, somos completamente independentes dos mais recentes desenvolvimentos", disse o diretor desportivo da Wings for Life World Run, medalhista olímpico Colin Jackson. "Temos um software que desenvolvemos continuamente há cinco anos, por isso, para nós, uma corrida virtual não é um território novo."

5. As Flagship Runs também fazem parte do plano

Para além da App Run, as Flagship Runs estão de volta. Vê as Flagship Runs que vão acontecer em 12 cidades do mundo em 2021, dependendo da situação que se viver no momento. (As decisões sobre os locais da Wings for Life World Run serão anunciadas até fevereiro, no máximo.)

Não te preocupes se te tiveres inscrito para a App Run, e se uma Flagship Run é confirmada perto de ti no próximo ano: se te inscreveres com a app, mas preferes participar numa Flagship Run, podes facilmente mudar - contanto que ainda existam locais de partida com vagas disponíveis.

Figas para que imagens como esta estejam de volta em 2021 © Kin Marcin for Wings for Life World Run

6. Podes ter a certeza que vais terminar esta corrida

Graças ao formato Catcher Car, onde a linha de chegada vem até ti, podes escolher a tua própria meta de distância, quer estejas a correr, numa cadeira de rodas ou a caminhar. Tens até uma calculadora Wings for Life World Run para te mostrar o ritmo que precisas de definir para atingir a distância desejada. Muitos participantes disseram que o Catcher Car realmente os estimulou a atingir um novo recorde pessoal.

7. É simplesmente divertido para todos

Atletas de classe mundial. Iniciados. 18 anos. Octogenários. Todos no meio. A escala global inicial na Wings For Life World Run é tão colorida quanto possível, participantes mascarados, equipas com roupas a combinar e - dependendo da localização - óculos de sol, faróis, capas para a chuva, camisolas, luvas e muitos sorrisos. Juntarmo-nos por uma boa causa torna o nosso dia cheio de energia, partilhado por milhares de pessoas ao mesmo tempo.

Envolve-te, vais adorar © Mahmut Cinci for Wings for Life World Run

8. Esta é a tua oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente global

Não estás apenas a correr ao mesmo tempo que toda à gente à volta do mundo, mas também a deixar um legado que tem vindo a ser construído desde a primeira edição em 2014. Até agora, 700.000 participantes registados de 195 nações percorreram 7 milhões de quilómetros e doaram quase 30 milhões de euros ($ 35,5 milhões) para pesquisas de lesões na espinal medula! Não há como parar este movimento até que uma cura seja encontrada.