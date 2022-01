Mais de 180.000 participantes de 195 países marcaram lugar na Wings for Life World Run 2021, tornando-a o maior evento de corrida da história. Devido à pandemia, todos os participantes correram separadamente com a aplicação Wings for Life World Run como guia de corrida e foram perseguidos pelo Virtual Catcher Car. Em 2022, os participantes poderão voltar a usar a App onde quer que estejam ou optar por participar num dos eventos de corrida organizados com um percurso definido. Sim, podes fazê-lo sozinho/a, a partir da tua própria porta de casa, ou criar um grupo de corrida organizado e correr lado a lado com os teus amigos.

