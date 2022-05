Wings for Life World Run 2022 Juokse niiden puolesta, jotka eivät siihen …

Corredores e utilizadores de cadeiras de rodas de todo o mundo voltaram a unir-se por uma causa solidária. E fizeram-no em massa: 161.892 participantes de 192 nacionalidades , em 165 países . O melhor de tudo? Esta é estatisticamente a maior corrida do planeta... já que todos competem ao mesmo tempo! Como? Bem, acertando o relógio ao mesmo tempo, independentemente do fuso horário.

Este domingo, 8 de maio de 2022 , muitos tiveram que acordar cedo, outros ficaram acordados até tarde e alguns sortudos, no caso dos portugueses, começaram às 12h.

O japonês Jo Fukuda (64,43 quilómetros no Japão) e a russa Nina Zarina (56,00 quilómetros em Santa Monica, EUA) foram os respectivos vencedores masculino e feminino do evento de 2022. Este ano, os participantes percorreram uma média de 11,9 quilómetros quando o Catcher Car, a meta móvel, os alcançou e ultrapassou.

Em Portugal, a nona edição da Wings for Life World Run, teve lugar exclusivamente online e contou com a participação de atletas como Hugo Pinheiro, Vasco Vilaça ou Teresa Bonvalot.

“Sempre que muitas pessoas unem forças, grandes coisas acontecem”, afirma Anita Gerhardter, CEO da Wings for Life. “Estou profundamente grata por tantas pessoas terem corrido pela nossa causa hoje. Nos últimos anos, já demos grandes passos para encontrar uma cura para a lesão da medula espinal. E, graças aos participantes de hoje, podemos continuar a financiar cientistas brilhantes na sua jornada."

