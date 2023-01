Wings for Life World Run: uma década de pesquisa! Inscreve-te já

"Estamos muito ansiosos pelo dia 7 de maio, pois a Wings for Life World Run celebra um aniversário muito especial", partilha Anita Gerhardter, CEO da Fundação Wings for Life. É a 10ª vez que pessoas de todo o mundo se unirão para correr por aqueles que não podem. "Esta corrida é algo muito especial. Qualquer um pode participar e todas as taxas de inscrição são doadas para uma boa causa", afirma.

Crescemos em diversas direções diferentes. A força do trabalho da organização aumentou para cerca de 30 pessoas - não apenas na sua sede em Salzburgo, na Áustria, mas também no Reino Unido e nos Estados Unidos. Além disso, a Wings For Life Foundation interage regularmente com uma rede de especialistas de todo o mundo. Atualmente, financia projetos em mais de doze países em quatro continentes. Uma vez concluídos, esses projetos publicarão os seus resultados em revistas especializadas para torná-los disponíveis para futuras pesquisas.

